La squadra. Mezzoni in crescita. Domani è in gruppo

Ripresa a Pian di Massiano ieri pomeriggio. I biancorossi si sono ritrovati dopo l’amara trasferta di Lucca per una seduta di scarico. Chi ha giocato ha svolto un allenamento differenziato, lavoro più intenso invece per chi è rimasto fuori. Buone notizie arrivano da Francesco Mezzoni: l’esterno destro potrebbe tornare in gruppo già domani e l’allenatore biancorosso valuterà se ci saranno le condizioni per una convocazione per la partita di domenica a Chiavari. Potrebbe essere questo l’unico recupero, anche se parziale, per la partita contro la capolista. Amoran, infatti, non sarà della partita: domenica sconterà la seconda giornata di squalifica. Mentre Yabre è ancora in attesa dell’ok da parte dei medici che arriverà solo dopo la partita con la capolista. Lewis è in crescita ma non al punto da dare la sua disponibilità per il prossimo confronto.