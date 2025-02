La squadra. Mezzoni oggi in gruppo: chance per domenica?. Differenziato per Leo, Amoran ancora out

Prima seduta di allenamento, ieri pomeriggio per il nuovo allenatore biancorosso, Vincenzo Cangelosi. Prima dell’inizio della seduta il tecnico ha parlato con la squadra. Un incontro per spiegare quella che sarà l’idea in campo per le prossime settimane di lavoro e soprattutto per le sfide che restano in campionato. Alla seduta non ha partecipato Dell’Orco che rientra in gruppo presumibilmente oggi, non è salito in campo neppure Leo che ha svolto un allenamento differenziato per recuperare dalla partita di lunedì sera a Lucca.

In campo con la squadra, invece, Lewis, ma sembra prematuro ipotizzare una convocazione in occasione della partita con la capolista Virtus Entella.

Oggi si avrà invece un’idea per quanto riguarda Francesco Mezzoni: il terzino desro dovrebbe infatti rientrare in gruppo e solo dopo un’attenta valutazione si deciderà se potrà o meno essere aggregato per la trasferta di domenica pomeriggio. Il programma della settimana proseguirà con sedute al mattino fino alla rifinitura di sabato che precederà la partenza per la Liguria.