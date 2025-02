La squadra. Oggi seduta di scarico. Poi due giorni liberi

Dopo la notturna di ieri sera al Curi contro la Vis Pesaro, torna subito in campo per una seduta di scarico. Stamattina Zauli ritroverà il gruppo: da una parte chi ha giocato, dall’altra chi è subentrato o è rimasto in panchina. Poi, la squadra avrà due giorni liberi: l’allenatore ha fissato la ripresa dei lavori per martedì pomeriggio in vista della trasferta, lunedì 17, sul campo della Lucchese. Passeranno dieci giorni e questo consentirà a Zauli di poter affrontare la trasferta in Toscana con qualche giocatore in più rispetto alla sfida con la Vis Pesaro. A Lucca torna sicuramente Lisi che ha scontato la squalifica, chance per il ritorno anche di Seghetti che da martedì torna finalmente ad allenarsi con il gruppo, da valutare invece Yabre, mentre Kanoute avrà una settimana di lavoro in più nelle gambe e quindi sarà più pronto per il match.