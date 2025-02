La squadra. Per Di Maggio stop di un mese. Anche Lisi out: verrà squalificato

PERUGIA I biancorossi sono tornati subito in campo, ieri mattina, in vista dell’anticipo di venerdì sera al Curi contro la Vis Pesaro. Il Perugia anche nel prossimo turno di campionato sarà decimato dalle assenze: le stesse dell’ultimo turno, più Lisi squalificato. Qualche possibilità potrà arrivare dal mercato che chiude i battenti stasera a mezzanotte.

Ieri mattina la squadra ha svolto un allenamento differenziato: lavoro di scarico per chi ha giocato a Rimini, più intenso per i calciatori che sono rimasti fuori e per quelli che sono subentrati. Da oggi pomeriggio la squadra inizierà a preparare la prossima gara: l’allenatore ritroverà la squadra e inizierà a pensare all’anticipo. Zauli, come si diceva, questa partita la dovrà affrontare più o meno con lo stesso organico falcidiato dalle assenze di Rimini alle quali si aggiunge Lisi che, diffidato, ha rimediato un giallo che gli costa la squalifica. Saranno ancora out Lewis, Seghetti (stasera chiude il mercato, da domani si farà chiarezza anche se l’attaccante non è comunque ancora in condizione di giocare), Mezzoni, Angella, Riccardi e Di Maggio. A proposito del giovane trequartista dell’Inter, gli esami strumentali hanno evidenziato un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori per più di un mese, l’ennesimo lungo stop di questa disgraziatissima stagione.

Rispetto a Rimini, però, potrebbero tornare a disposizione Souare e Broh che hanno dovuto saltare in extremis la sfida di sabato a causa di un virus intestinale.