La squadra. Per Riccardi è arrivato l’ok. Kanoute è disponibile

Buone notizie a Pian di Massiano. Quaranta giorni dopo l’infortunio, Davide Riccardi riceve la buona notizia: ha riso, manca l’ultimo ok per tornare a giocare. Il difensore centrale si era accasciato durante la partita di Gubbio dopo uno scontro di gioco. Tanta paura in campo, poi i controlli per il trauma cranico, gli accertamenti, il lungo stop in attesa di poter avere il via libera per colpire di testa. Il giocatore ieri si è sottoposto a nuovi accertamenti, la società biancorossa ha fatto sapere Riccardi "ha ripreso a lavorare in gruppo a seguito delle indagini diagnostiche eseguite in data odierna.

In settimana completerà i necessari accertamenti clinici al fine di essere potenzialmente disponibile per la partita di domenica".

Intanto, sempre per la difesa del Perugia, è tornato ad allenarsi anche Gabriele Angella, il difensore potrebbe dare la sua disponibilità per la partita in programma domenica sul campo del Pineto. Seduta differenziata anche ieri per Matos: l’allenamento di oggi potrebbe dare risposte in merito alla sua presenza nella partita che si gioca domenica in Abruzzo. Kanoute, che alla ripresa ha lavorato a parte, sarà invece a disposizione e con molta probabilità avrà una maglia dal primo minuto nell’attacco biancorosso. Resta ancora da valutare Bacchin, alle prese con un fastidio ad un piede e fuori dalla lista dei convocati contro il Rimini.

Oggi i biancorossi sosterranno un test in famiglia che consentirà all’allenatore Braglia di fare il punto della situazione sulle condizioni del gruppo e valutare la migliore formazione per affrontare uno scontro diretto per la salvezza.