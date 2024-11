La squadra. Plaia e Giraudo attesi oggi con il gruppo

Seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi reduci dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Arezzo. Lavoro più intenso per i calciatori che non sono scesi in campo e per quelli che sono subentrati. Segnali positivi in vista della sfida con il Sestri Levante per Plaia e Giraudo: i due difensori hanno saltato la gara contro i toscani per alcuni problemi fisici (risentimenti che hanno consigliato uno stop precauzionale) che non dovrebbero, però, compromettere la presenza per la prossima partita di campionato. Plaia e Giraudo, infatti, oggi dovrebbero rientrare in gruppo e dare la loro disponibilità. Niente da fare, invece, per quanto riguarda Angella: il capitano potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana, in vista della partita in casa contro il Campobasso, in agenda lunedì 9 dicembre sotto i riflettori. Domani c’è la rifinitura.