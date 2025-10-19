La squadra. Riccardi pronto dal primo minuto. Matos e Bacchin non ce la fanno

Acquista il giornale
"Siamo contenti che Angella abbia deciso di venire nonostante abbia rimediato una botta alla caviglia" .

di FRANCESCA MENCACCI
19 ottobre 2025
L’allenatore biancorosso Piero Braglia

Dopo la seduta di rifinitura, Piero Braglia ha fatto il punto della situazione sui giocatori disponibili per la partita e su quelli che invece sono rimasti a casa. Niente da fare per Matos, Dell’Orco e Bacchin non al meglio delle condizioni, mentre Riccardi sta bene: "inizia la gara", spiega l’allenatore biancorosso alla vigilia. "Ci fa piacere che Angella venga con noi nonostante abbia preso una botta alla caviglia e non sarà della partita", aggiunge Braglia. Saranno disponibili anche Manzari e Kanoute ma se troveranno conferma le indiscrezioni della settimana, i due partiranno dalla panchina.

L’idea è quella di cambiare ancora: difesa a tre, centrocampo corposo e due punte. Davanti a Gemello ci saranno sicuramente Rizzardi e Tozzuolo, mentre per la terza maglia si fa largo l’ipotesi Megelaitis (in vantaggio su Nwanege).

Sulle fasce, invece, spazio a Calapai e Giraudo che ha recuperato, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Giunti, possibile in regia l’impiego di Terrnava e poi a completare si candida Tumbarello. "Joselito? Riconosco che non l’ho messo mai in campo – spiega ancora l’allenatore biancorosso – , gli ho spiegato quello che voglio, meno tocchi, meno suole. Sta a lui dimostrarmi determinate cose. Qui le porte sono aperte per tutti ma faccio gli interessi della squadra. Siamo alla ricerca di segnali per aggrapparci a qualcosa. Per come stiamo andando bisogna tener presente tutto. Quello che conta è la squadra, il resto sono chiacchiere. Non mi interessano i nomi, ma il Perugia". In attacco, invece, probabile la coppia Ogunseye-Giardino provata in settimana.

