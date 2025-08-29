La squadra. Salgono le quotazioni della difesa a tre. Le scelte: ballottaggi sulla fascia sinistra

Prosegue la preparazione dei biancorossi: la squadra di Vincenzo Cangelosi si allena in vista della prima trasferta della stagione che il Perugia giocherà a Sestri Levante contro contro il Bra.

Il tecnico ha tutti i giocatori a disposizione ad eccezione di Calapai che dovrebbe ritrovare il campo la prossima settimana, quella che porterà alla seconda trasferta consecutiva, sul campo del Gubbio.

Quali saranno le scelte di Cangelosi per sfidare la formazione piemontese neo promossa? Salgono le quotazioni della difesa a tre, come accaduto al debutto in campionato contro il Guidonia nella ripresa. Il tecnico è rimasto più soddisfatto della prestazione della ripresa rispetto a quella del primo tempo. Ma anche nei protagonisti potrebbero esserci delle novità. In difesa, davanti a Gemello, Cangelosi potrebbe optare per un reparto di esperienza con Riccardi, Angella e Dell’Orco, mentre sulle fasce, in un ipotetico centrocampo a quattro, potrebbero trovare spazio Giunti a destra con Bacchin e Giraudo in ballottaggio per un posto a sinistra, mentre Joselito e Tumbarello si candidano in mediana. E poi, in attacco, potrebbero trovare spazio Kanoute, Matos e Montevago, con un tridente mobile, con Matos più a ridosso degli attaccanti. Resta una seduta, stamattina, per limare i dettagli, poi la squadra partirà per Sestri Levante.