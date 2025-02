La squadra. Seghetti, Lisi, Kanoute e Yabre preparano il rientro per Lucca

Ci sono ancora otto giorni di tempo e stavolta il Perugia ringrazia il calendario. Dopo la sconfitta nel finale contro la Vis Pesaro, il Grifo torna in campo lunedì 17 in casa della Lucchese. Giorni importanti per ridare a Lamberto Zauli un gruppo più competitivo, anche sul piano numerico, per affrontare la trasferta in Toscana.

La squadra, intanto, si è ritrovata ieri mattina a Pian di Massiano per una seduta: scarico per i calciatori che hanno giocato, più intensa, invece, per quelli che non sono scesi in campo, per chi deve recuperare la condizione e per chi è subentrato.

L’allenatore biancorosso ha concesso ora alla squadra due giorni liberi, con ripresa fissata per martedì pomeriggio.

Alla ripresa saranno sì da verificare le condizioni di Giraudo, uscito dopo aver sentito un dolore ma sono diversi i grifoni che torneranno a lavorare con il gruppo in vista della prossima trasferta. A Lucca intanto tornerà Lisi dalla squalifica, mentre da martedì tornerà a disposizione Seghetti. Inoltre anche Kanoute, venerdì sera in panchina per prendere di fatto confidenza con il gruppo, dovrebbe essere pronto al pari di Yabre, che aspetta nei prossimi giorni l’ok dei medici per effettuare i contrasti dopo la fattura alla mandibola. C’è di più, anche se non si parla del prossimo match: da martedì dovrebbe tornare ad allenarsi nel gruppo anche Lewis, che ovviamente avrà bisogno di un paio di settimane per la riatletizzazione. Buone notizie arrivano anche da Di Maggio: l’infortunio si sarebbe rivelato meno grave del previsto e se non sarà a Lucca, ci sono possibilità per il prossimo appuntamento interno contro l’Ascoli.