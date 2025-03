La squadra. Seghetti out, Kanouté ci sarà. Amoran in vantaggio su Riccardi

Sono ventiquattro i giocatori convocati da Vincenzo Cangelosi per la sua prima partita al Curi. Non ci sarà Seghetti che, come spiega l’allenatore "ha accusato il riacutizzarsi di un problema vecchio", non sarà della partita Lewis "perché non lo ritengo ancora pronto", Angella e Di Maggio che sono ancora indisponibili ma in fase di recupero.

L’allenatore biancorosso non si sbilancia sulle scelte che compirà e neppure sul modulo scelto per il debutto casalingo. Ma senza l’emergenza difensiva l’ipotesi più probabile è quella del 4-3-3. Su Riccardi Cangelosi speiga "è a disposizione, devo valutare se dall’inizio o a partita in corso". Più probabile l’impiego di Amoran insieme a Dell’Orco, mentre sulle fasce ci saranno Mezzoni a destra e Giraudo sul versante mancino. Ballottaggi a centrocampo: Cangelosi opterà per il giovane Joselito o per l’esperto Bartolomei?

"I giocatori esperti possono essere utili sia in campo che anche fuori. Possono trasmettere come affrontare questo tipo di situazioni, se Bartolomei sarà in campo potrà essere d’aiuto alla squadra", spiega. L’ipotesi più accreditata è quella con Bartolomei in regia insieme a Broh e Torrasi, con Giunti e Joselito pronti a subentrare in caso di necessità.

Non mancano i dubbi in attacco, reparto che più di altri ha bisogno di una scossa. Al centro del tridente ci sarà Montevago, anche se Marconi manda segnali, mentre per le fasce ci sono quattro giocatori (Matos, Cisco, Kanoute e Lisi) per due maglie. Dal primo minuto Kanoute e Matos sembrano essere in vantaggio su Cisco e Lisi. Ma tutto è in ballo.