La storia della pilota Maryam Talaee che guida veicoli ’bio’ "Nel mio paese non possiamo nemmeno prendere la patente, ma ci permettono di correre in pista: deve cambiare». Iran, donne, diritti: "La moto è libertà»

"Le donne d’Iran? In moto si sentono libere e mi dicono grazie, perché è come se avessero finalmente gli stessi diritti di tutti gli altri". Maryam Talaee ha messo le ruote alla sua missione per farla grande, in un impegno che si snoda fra la battaglia ambientale e la difesa dei diritti nel suo paese, l’Iran. Lei gira il mondo e corre rally storici da centinaia di chilometri (pure in Italia) a bordo di veicoli spinti da biocarburante "perché gli amanti dei motori veri si possano sentire meno in colpa", ma soprattutto per accendere i riflettori sulla condizione delle donne e degli animali nella moderna Persia al centro di un palcoscenico mondiale.

Perché ce n’è bisogno Maryam?

"Perché nel mio paese le donne non possono nemmeno avere la patente. In strada non possono guidare niente che abbia un motore: rischierebbero la galera. Da tempo mi batto, partecipando a eventi internazionali perché il governo iraniano rifletta su questo: per una donna guidare una moto, una macchina, magari diventare autista di autobus o perché no, pure pilota d’aereo potrebbe fare tutta la differenza del mondo".

Ma lei non è campionessa di moto nel suo paese in diverse categorie?

"Sì, ma noi donne possiamo guidare solamente in pista, paradossale. Per questo motivo, dopo aver vissuto vent’anni in Canada, nel 2015 ho deciso di tornare a vivere in Iran. Lì ho aperto una scuola che insegnasse alle donne ad andare in moto, a gareggiare, e negli ultimi quattro anni mi sono allargata anche ad Armenia e Iraq".

Come la fa sentire questa missione?

"E’ ciò per cui combatto ogni giorno. Sono molto orgogliosa di rappresentare le donne del mio paese, di partecipare a questi grandi eventi come donna iraniana per poter dire al mondo: noi sappiamo fare, possiamo fare, ma non siamo ancora autorizzate. A partire dalle ragazze che corrono con me".

La moto per lei in tre parole.

"Potere, libertà, abilità".

Tra l’altro con il suo programma ’Train the Trainer’, una scuola di detailing per le ragazze, è stata candidata al ’Premio Unesco per le ragazze e l’istruzione femminile’. Ma queste donne in sella cosa le dicono?

"Di sentirsi più libere. E mi ringraziano, perché il poter guidare una moto le fa sentire pari a tutte le altre persone. In Iran la questione dei diritti è molto complicata, non solo per noi ma anche per i cani".

Ci spieghi meglio.

"Anche gli animali hanno fatto sì che tornassi dal Canada. Con le mie risorse ho aperto una sorta di rifugio (considerato oggi tra i più grandi del Medio Oriente, ndr) grazie al quale ho salvato circa 800 esemplari negli ultimi anni e ora mi prendo cura di 150 cani paralizzati, perché per loro nel mio paese non ci sono né leggi né diritti".

Nel 2023, è entrata nella storia come la prima donna iraniana a partecipare al Fiva World Motorcycle Rally, tenutosi in Austria. Poi è diventata emissario ufficiale FIVA (Federazione internazionale dei veicoli antichi) per la conservazione dei mezzi storici. Ora la grande sfida di gareggiare con un biocarburante, perché?

"Perché ho a cuore l’ambiente. Ma anche perché sono innamorata di auto e moto d’epoca: abbiamo un’importante tradizione meccanica e delle meraviglie di metallo da conservare. Grazie a questo tipo di benzina, gli appassionati come me possono guidare e divertirsi senza alcuna modifica al motore e sentirsi meno colpevoli, perché impattano meno sull’ambiente. Ma se per caso restano ’a secco’ e non hanno del biocarburante con loro possono andare a un normale distributore e fare rifornimento senza problemi".

Lei viaggia in tutto il mondo parlando di diritti, in Italia per quello che ha visto a che punto siamo in termini di parità?

"Rispetto al mio paese la condizione della donna è perfetta. Noi possiamo fare le stesse cose che fanno gli uomini, a partire da guidare auto e moto ma non solo, vorrei tanto che l’Iran fosse come l’Italia".

Fin dove si è spinta con la sua moto?

"Ho girato un documentario: sei mesi di viaggio nell’Africa dell’est solo io e il cameraman per raccogliere materiali sulla vita delle tribù meno conosciute".

Come se la cava davanti alla cinepresa?

"Diciamo che ho esperienza, Sono figlia di un regista, è un mestiere di famiglia, lavoro nel campo del cinema e della televisione nel mio paese da quando avevo otto anni. Ho avuto ruoli a teatro e in qualche serie iraniana".

Ma è soprattutto popolare su internet. Il suo profilo Instagram conta decine di migliaia di follower, è grazie ai social che mette le ali alla sua missione?

"E’ uno strumento utilissimo per le donne iraniane, probabilmente i social sono il primo mezzo di comunicazione anche se siamo costrette a utilizzare la Vpn (connessione privata e crittografata tra i dispositivi e internet, ndr) perché diversi contenuti vengono filtrati".