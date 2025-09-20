Acquista il giornale
Acquista il giornale
  3. LA STORIA. Ha origini antichissime, sbocciò negli anni ’60

di Redazione Sport
20 settembre 2025
Il Badminton affonda le radici nel I secolo a.C. Un gioco cinese in cui si usavano volani e rudimentali racchette divenne molto popolare, iniziando a diffondersi verso il Giappone, l’India, il vecchio Siam, la Sumeria fino toccare la Grecia e poi arrivare in Inghilterra. Il ’volano’ acquisisce dignità di disciplina sportiva nel 1860, in un castello inglese, ’Badminton House’, luogo da cui la disciplina prende il nome e vengono codificate le regole. Nel 1934 viene fondata l’International Badminton Federation (IBF). In Italia fa le prime apparizioni negli anni ‘40. Riccardo Simonetti crea una Federazione Italiana (1960 - 1966) che si affilia all’IBF. Il 16 giugno 1974 è una data storica: il Cavalier Chiappero scrive al Coni per costituire "la Federazione Italiana del Volano - FIDV". Nel 1977 si svolge il 1° Campionato italiano e ad aprile del 1978, la Nazionale italiana, composta da 6 giocatori, partecipa ai Campionati Europei a Preston, in Inghilterra.

