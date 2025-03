La strada del Grifone. Ora il derby, poi vediamo

Ieri pomeriggio i biancorossi hanno ripreso la preparazione al "Palazzoli" in vista della gara interna contro il Follonica Gavorrano. Una gara che assume un significato di secondo piano rispetto a quello che avrebbe potuto essere, ma bisogna guardare al presente senza rimpianti e guardare avanti con l’immensa speranza che qualcosa possa cambiare in casa del Grifone.

Esaminando le ultime otto gare che attendono la squadra di mister Consonni emerge un cammino che – in teoria – appare favorevole, in quanto cinque partite saranno disputate allo "Zecchini" e tre in trasferta. Dopo il match casalingo di domenica contro il Follonica Gavorrano (all’andata fu l’inizio della clamorosa rimonta delle otto vittorie consecutive), Cretella e compagni dovranno far visita al Flaminia CivitaCastellana. Quindi il calendario riserva un duplice appuntamento consecutivo davanti al pubblico amico: prima scenderà in Maremma l’undici ligure della Fezzanese, poi, sarà la volta del San Donato Tavarnelle. Dopo la duplice fatica casalinga il Grosseto dovrà affrontare la trasferta in casa dell’Ostia Mare del presidente Daniele De Rossi. Quindi il turno infrasettimanale sempre allo "Zecchini" contro l’Aquila Montevarchi prima della trasferta in casa del Ghiviborgo. E dulcis in fundo il derby che vedrà allo "Zecchini" il Siena di mister Magrini per una gara che avrebbe potuto avere un altro significato.