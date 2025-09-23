La Ternana punta al salto di qualità: "Possiamo migliorare ancora"

Acquista il giornale
I rossoverdi aspettano al "Liberati" il Pontedera, fischio di inizio alle 18,30. Liverani chiede continuità

di AUGUSTO AUSTERI
23 settembre 2025
Dopo il pari con la Torres, le Fere vogliono tornare al successo

Tentare un altro balzo in avanti, ma è anche un importante test per la rosa nel suo complesso. Contro il Pontedera i rossoverdi cercano conferme di crescita e una vittoria che renderebbe interessante la classifica anche al netto dell’imminente penalizzazione. Il turno infrasettimanale darà spazio a calciatori finora meno utilizzati.

Fabio Liverani spiega: "C’è stato poco tempo per preparare la gara. Abbiamo lavorato un po’ più sui video e ovviamente sul recupero delle energie. Valuterò fino all’ultimo chi è affaticato e ci saranno cambi. Il Pontedera è squadra equilibrata e attenta, con un allenatore esperto. Dovremo avere lo stesso approccio mostrato contro il Carpi. Una vittoria darebbe importanza al pareggio di Sassari".

Il turnover per le gare ravvicinate: "Le prime 8-10 partite consentono di studiare la rosa. All’inizio non eravamo al completo. Da Rimini in poi abbiamo iniziato a pianificare". Contro la Torres, su un in cattive condizioni, la Ternana non ha mai mollato, reagendo alla grande allo svantaggio e al rigore sbagliato: "Stiamo crescendo e abbiamo giocato anche con la testa. Mi resta un po’ di rammarico – conclude Liverani – e significa che ci sono ampi margini di miglioramento".

Sono indisponibili Loiacono e Kerrigan, a cui si aggiunge Meccariello per motivi familiari.

Il Pontedera aveva reagito alle sconfitte con Torres e Arezzo pareggiando a Pineto e battendo il Rimini. Poi ha rimediato lo 0-4 in casa con il Campobasso (0-4) e il presidente Simone Millozzi a esortare pubblicamente la squadra a una pronta reazione. Torna in panchina il tecnico Leonardo Menichini al rientro dalla squalifica.

L’arbitro è Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo (5° anno in Can Pro, unico precedente Milan Futuro-Ternana 1-0 la scorsa stagione). Assistenti sono Giuseppe Romaniello di Napoli e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia, IV ufficiale Alessandro Colelli di Ostia Mare, mentre l’operatore Fvs Gianmarco Macripo’ di Siena.

PROBABILI FORMAZIONI. Stadio "Libero Liberati" ore 18.30 TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Durmush, Orellana; Dubickas. All.: Liverani. PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Ianesi, Bassanini; Andolfi. All. Menichini. ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.

© Riproduzione riservata

