La Ternana punta al salto di qualità: "Possiamo migliorare ancora"

Tentare un altro balzo in avanti, ma è anche un importante test per la rosa nel suo complesso. Contro il Pontedera i rossoverdi cercano conferme di crescita e una vittoria che renderebbe interessante la classifica anche al netto dell’imminente penalizzazione. Il turno infrasettimanale darà spazio a calciatori finora meno utilizzati.

Fabio Liverani spiega: "C’è stato poco tempo per preparare la gara. Abbiamo lavorato un po’ più sui video e ovviamente sul recupero delle energie. Valuterò fino all’ultimo chi è affaticato e ci saranno cambi. Il Pontedera è squadra equilibrata e attenta, con un allenatore esperto. Dovremo avere lo stesso approccio mostrato contro il Carpi. Una vittoria darebbe importanza al pareggio di Sassari".

Il turnover per le gare ravvicinate: "Le prime 8-10 partite consentono di studiare la rosa. All’inizio non eravamo al completo. Da Rimini in poi abbiamo iniziato a pianificare". Contro la Torres, su un in cattive condizioni, la Ternana non ha mai mollato, reagendo alla grande allo svantaggio e al rigore sbagliato: "Stiamo crescendo e abbiamo giocato anche con la testa. Mi resta un po’ di rammarico – conclude Liverani – e significa che ci sono ampi margini di miglioramento".

Sono indisponibili Loiacono e Kerrigan, a cui si aggiunge Meccariello per motivi familiari.

Il Pontedera aveva reagito alle sconfitte con Torres e Arezzo pareggiando a Pineto e battendo il Rimini. Poi ha rimediato lo 0-4 in casa con il Campobasso (0-4) e il presidente Simone Millozzi a esortare pubblicamente la squadra a una pronta reazione. Torna in panchina il tecnico Leonardo Menichini al rientro dalla squalifica.

L’arbitro è Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo (5° anno in Can Pro, unico precedente Milan Futuro-Ternana 1-0 la scorsa stagione). Assistenti sono Giuseppe Romaniello di Napoli e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia, IV ufficiale Alessandro Colelli di Ostia Mare, mentre l’operatore Fvs Gianmarco Macripo’ di Siena.

PROBABILI FORMAZIONI. Stadio "Libero Liberati" ore 18.30 TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Durmush, Orellana; Dubickas. All.: Liverani. PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Ianesi, Bassanini; Andolfi. All. Menichini. ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.