La Ternana si gode la doppia festa: "Mi prendo la grande reazione"

La classifica si rafforza, in vista di tre partite che diranno molto. Battendo in rimonta il Pineto le fere hanno onorato i festeggiamenti per il centenario, reagendo nel modo migliore al passo falso di Ravenna e alla relativa deludente prestazione. E’ una Ternana che, proprio ad eccezione di quanto visto al "Benelli", sta confermando di avere grande carattere nella ricerca del risultato e che denota una crescita a livello tecnico-tattico. "Contro il Pineto la nostra partenza non è stata buona – ha commentato Fabio Liverani – segno che non eravamo concentrati. Poi c’è stata un’ottima reazione, con il gioco e le occasioni. Avremmo potuto fare più gol, anche grazie a giocate in velocità che proviamo in settimana e che forse nel primo tempo non eravamo riusciti a proporre in quanto loro dopo il vantaggio si chiudevano bene. Non è ancora la Ternana che voglio vedere. Lo è a tratti. Ma i ragazzi ci mettono il cuore, andando oltre le difficoltà e ci si lavora. Dobbiamo migliorare in qualità". L’attacco ingrana e Ferrante, entrato nella ripresa, ha confermato che la sua può essere una grande stagione: "Ha saltato una settimana e non era ancora al meglio. Leonardi l’ho voluto vedere dall’inizio. E’ un ragazzo che ha qualità e deve capire che può essere utile anche lontano dall’area. Dubickas e Ferrante si cercano un po’ di più, a Leonardi piace giocare maggiormente uno contro uno. Ma abbiamo vari attaccanti diversi da sfruttare, per non essere prevedibili". Continua a crescere la coesione del gruppo, assemblato con grandi difficoltà da Carlo Mammarella a causa delle note questioni societarie che hanno caratterizzato l’estate. "È venuta fuori una bella famiglia – ha detto il diesse alla presentazione della squadra, sabato in Piazza della Repubblica dopo la partita – e i ragazzi stanno costruendo qualcosa di bello. Ringrazio tutti i tifosi che erano allo stadio. Sono loro ad animare le partite, a dare ai calciatori la voglia e la determinazione per portare qualcosa in più. Grazie a tutti, allo staff, al mister e alla squadra che hanno chiuso questa giornata nel migliore dei modi". Gli allenamenti riprendono alle 16 odierne all’antistadio, a porte aperte, in vista della gara di Forlì (sabato ore 17.30) per la quale non sarà disponibile Dubickas impegnato in Nazionale. A seguire, il calendario prevede una altra trasferta a Campobasso, poi la sfida interna con l’Arezzo. Il doppio turno esterno, come confermato anche dalla presidente Claudia Rizzo, consentirà di intervenire sul manto erboso del "Liberati" per migliorarne lo stato.