La Ternana si gode la doppia festa: "Mi prendo la grande reazione"
Dopo il successo in rimonta con il Pineto, il tecnico Liverani guarda ai prossimi impegni con fiducia
La classifica si rafforza, in vista di tre partite che diranno molto. Battendo in rimonta il Pineto le fere hanno onorato i festeggiamenti per il centenario, reagendo nel modo migliore al passo falso di Ravenna e alla relativa deludente prestazione. E’ una Ternana che, proprio ad eccezione di quanto visto al "Benelli", sta confermando di avere grande carattere nella ricerca del risultato e che denota una crescita a livello tecnico-tattico. "Contro il Pineto la nostra partenza non è stata buona – ha commentato Fabio Liverani – segno che non eravamo concentrati. Poi c’è stata un’ottima reazione, con il gioco e le occasioni. Avremmo potuto fare più gol, anche grazie a giocate in velocità che proviamo in settimana e che forse nel primo tempo non eravamo riusciti a proporre in quanto loro dopo il vantaggio si chiudevano bene. Non è ancora la Ternana che voglio vedere. Lo è a tratti. Ma i ragazzi ci mettono il cuore, andando oltre le difficoltà e ci si lavora. Dobbiamo migliorare in qualità". L’attacco ingrana e Ferrante, entrato nella ripresa, ha confermato che la sua può essere una grande stagione: "Ha saltato una settimana e non era ancora al meglio. Leonardi l’ho voluto vedere dall’inizio. E’ un ragazzo che ha qualità e deve capire che può essere utile anche lontano dall’area. Dubickas e Ferrante si cercano un po’ di più, a Leonardi piace giocare maggiormente uno contro uno. Ma abbiamo vari attaccanti diversi da sfruttare, per non essere prevedibili". Continua a crescere la coesione del gruppo, assemblato con grandi difficoltà da Carlo Mammarella a causa delle note questioni societarie che hanno caratterizzato l’estate. "È venuta fuori una bella famiglia – ha detto il diesse alla presentazione della squadra, sabato in Piazza della Repubblica dopo la partita – e i ragazzi stanno costruendo qualcosa di bello. Ringrazio tutti i tifosi che erano allo stadio. Sono loro ad animare le partite, a dare ai calciatori la voglia e la determinazione per portare qualcosa in più. Grazie a tutti, allo staff, al mister e alla squadra che hanno chiuso questa giornata nel migliore dei modi". Gli allenamenti riprendono alle 16 odierne all’antistadio, a porte aperte, in vista della gara di Forlì (sabato ore 17.30) per la quale non sarà disponibile Dubickas impegnato in Nazionale. A seguire, il calendario prevede una altra trasferta a Campobasso, poi la sfida interna con l’Arezzo. Il doppio turno esterno, come confermato anche dalla presidente Claudia Rizzo, consentirà di intervenire sul manto erboso del "Liberati" per migliorarne lo stato.
