La testa di Salku fa sognare la Fivizzanese

fivizzanese

1

san vitale candia

0

FIVIZZANESE: Carvajal, Bocchia (92’ Sartorio), Salku A., Valentini, Forieri, Clementi, Bianchi, Tognocchi, Salku B. (85’ Lombardo), Mencatelli (82’ Cardellini), Mosti. All. Duchi

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Ricci D., Vanni, Di Benedetti (81’ Grande), Tonazzini, Mengaroni (59’ Del Freo), Pezzetti, Guadagnucci, Ricci G., Deda S. (78’ Neri), Bonni (59’ Borzoni). All. Bertelloni

Arbitro: Betti di Carrara

Marcatori: 64’ Salku B.

Note: al 72’ espulso Tognocchi (F)

FIVIZZANO – Il vento forte che si è abbatte sul Comunale di Fivizzano mette in difficoltà le squadre che faticano a giocare, anche se con caparbietà provano a fare del loro meglio per divertire il numerosissimo pubblico presente. Nei primi minuti il San Vitale sbaglia due nitide occasioni con Bonni, mentre la Fivizzanese colpisce il palo con Bocchia. Al 31’ Ambrosini compie un vero miracolo sulla potente conclusione di Salku. Al 40’ è Guadagnucci a sfiorare il palo con un tiro da fuori area. Al 53’ il portiere degli ospiti con prontezza toglie la palla insidiosa indirizzata al sette e calciata da Tognocchi. Sul successivo calcio d’angolo battuto corto Mosti crossa e Salku B., di testa, complice anche una leggera deviazione in mischia, spiazza Ambrosini. I padroni di casa chiudono il match in dieci per l’espulsione di Tognocchi, ma reggono fino al triplice fischio e festeggiano il tredicesimo successo stagionale.

Ilaria Gallione