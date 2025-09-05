La visita del n° 1 della Lega Basket nella sede del team biancorosso. Il nuovo presidente Gherardini incontra Enzo e Veronica Bartoli
Maurizio Gherardini ha incontrato la proprietà della Pallacanestro Reggiana. Nei giorni scorsi il nuovo presidente della Lega Basket che subentra...
Maurizio Gherardini ha incontrato la proprietà della Pallacanestro Reggiana. Nei giorni scorsi il nuovo presidente della Lega Basket che subentra ad Umberto Gardini ha fatto visita a Enzo e Veronica Bartoli, incontrandoli nella sede di via Martiri della Bettola.
Nel corso del summit – a cui era presente anche il braccio destro di Gherardini ovvero il reggianissimo Francesco Riccò - è stata fatta una panoramica generale sulle prospettive della nostra Serie A che da quest’anno, lo ricordiamo, avrà un canale esclusivo di proprietà della Lega.
Tramite ‘Lba Tv’, questo è il nome, verranno trasmesse tutte le gare di campionato, Supercoppa, Final Eight di Coppa Italia e playoff. Il pacchetto che permette di vedere tutti i match di regular season costerà 99 euro, mentre per i playoff ci sarà un costo ‘supplementare’ di 15 euro.
È comunque possibile anche abbonarsi per un solo mese (al costo di 9,99 euro) ed è in fase di definizione una scontistica ad hoc per gli abbonati dei rispettivi club di Serie A.
Francesco Pioppi
