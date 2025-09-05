La visita del n° 1 della Lega Basket nella sede del team biancorosso. Il nuovo presidente Gherardini incontra Enzo e Veronica Bartoli

Maurizio Gherardini ha incontrato la proprietà della Pallacanestro Reggiana. Nei giorni scorsi il nuovo presidente della Lega Basket che subentra ad Umberto Gardini ha fatto visita a Enzo e Veronica Bartoli, incontrandoli nella sede di via Martiri della Bettola.

Nel corso del summit – a cui era presente anche il braccio destro di Gherardini ovvero il reggianissimo Francesco Riccò - è stata fatta una panoramica generale sulle prospettive della nostra Serie A che da quest’anno, lo ricordiamo, avrà un canale esclusivo di proprietà della Lega.

Tramite ‘Lba Tv’, questo è il nome, verranno trasmesse tutte le gare di campionato, Supercoppa, Final Eight di Coppa Italia e playoff. Il pacchetto che permette di vedere tutti i match di regular season costerà 99 euro, mentre per i playoff ci sarà un costo ‘supplementare’ di 15 euro.

È comunque possibile anche abbonarsi per un solo mese (al costo di 9,99 euro) ed è in fase di definizione una scontistica ad hoc per gli abbonati dei rispettivi club di Serie A.

Francesco Pioppi