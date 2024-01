La Vittozzi domina cinque anni dopo nell’inseguimento

Lisa Vittozzi ha dominato la gara a inseguimento di Ruhpolding, in Baviera, quinta vittoria personale di coppa del mondo, ma la prima dopo cinque anni nella specialità dopo Oberhof 2019. "È incredibile, una vittoria fantastica", le parole dell’azzurra che aveva vinto anche la 15 km di Östersund, e con questo podio sale a quota 25. Terza nella sprint disputata venerdì, Vittozzi si è concessa ieri un singolo errore sul bersaglio di apertura del primo poligono: da quel momento in poi non ha sbagliato nulla.