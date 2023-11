L’ad di Sport&Salute Nepi Molineris. "Aumentare i praticanti fa bene a tutto il Paese»

L’obiettivo è ambizioso, perché la storia del Paese rende il cammino in salita. Ma l’idea lanciata a Rimini da Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport&Salute, è di quelle che possono incidere non solo sui risultati di vertice, anzi: "Più si riuscirà a dimostrare che investire nello sport determina benefici economici e sociali e più gli italiani si trasformeranno da un popolo di tifosi ad uno di sportivi e praticanti. È questo l’obiettivo di Sport e Salute, che si fonda su una visione e su un coraggio condiviso da realtà territoriali come la Regione Emilia-Romagna che ha scelto di investire sullo sport, sia attraverso i grandi eventi che sui progetti sociali e sulla scuola".

Il contesto era il convegno promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in cui sono stati presentati gli esiti di una ricerca sugli effetti “economici e reputazionali generati dai grandi eventi sportivi in Regione”.

"Questo è un modello replicabile e scalabile in tutta Italia. La visione dell’Emilia-Romagna ha portato anche ad investire su progetti, quali “Scuola Attiva Kids” condiviso con noi di Sport e Salute, con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e con il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi tramite il Dipartimento per lo Sport, che oggi porta l’attività sportiva non solo in tutte le classi delle scuole primarie emiliano-romagnole, ma anche di vantare una sperimentazione che ci permette di arrivare anche nella scuola dell’infanzia – ha detto Nepi Molineris –. Sull’infanzia, inoltre, è stato redatto un vademecum, rivolto a tecnici e dirigenti sportivi, per decifrare comportamenti a rischio e trarne le necessarie conseguenze, affinché i più piccoli vengano accompagnati adeguatamente".