L’allargamento dei Mondiali a 48 nazionali sta facendo brillare anche gli Stati molto piccoli. Faroe e Curaçao sulla via di Capo Verde

"La Coppa del Mondo più inclusiva di sempre". Così l’aveva immaginata e la sta ottenendo il numero uno della FIFA Gianni Infantino quando annunciò l’allargamento a 48 squadre, perché "il calcio é di tutti". Ora sono nove i posti riservati all’Africa, ai quali si aggiungono gli otto per l’Asia e si vedono gli effetti di questo allargamento, con la Capo Verde del ct Pedro Leitao Brito (nella foto) che è già certa di partecipazione all’edizione dell’anno prossimo in Nordamerica e può aprire le porte a molte altre piccole e piccolissime realtà. L’arcipelago vulcanico ha strappato al Qatar il primato di più piccolo Paese per estensione presente ad un Mondiale, il secondo per popolazione (circa 524mila abitanti contro i 340mila dell’Islanda nel 2018).

Potrebbe, però, cederlo a breve, se divenisse realtà il sogno di Faroe. Al momento terza nel gruppo L europeo grazie a tre vittorie consecutive, la squadra delle isole circondate dall’Atlantico - poco più di 50 mila abitanti - punta a raggiungere i playoff. Un posto lo insegue anche il Suriname che è a pari punti con Panama, al quale deve fare visita, in un incontro che è uno spareggio tra piccole.

Nella capitale Willemstad gioca la nazionale di Curaçao, isola nel mar dei Caraibi con 150.000 abitanti, che è in testa al girone B del continente americano.