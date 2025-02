L’allievo contro il maestro. Poeta affronta Messina . In palio il pass per la finale

BASKET

di Sandro Pugliese

Sarà la sfida tra Milano e Brescia a definire la prima formazione che domani si giocherà la vittoria della Coppa Italia. L’Olimpia ha fatto valere la sua legge nettamente contro la Virtus Bologna, mentre la Germani ha evitato solo nel finale un upset clamoroso visto che si presentava all’evento da testa di serie numero 1. Adesso sarà quello che negli ultimi anni è diventato il derby lombardo di più alto livello ad aprire le danze della giornata di oggi della final eight alle ore 18 (diretta Dmax e Eurosport 1). Anche se si trova ancora dietro in classifica in Serie A ovviamente è l’Armani la squadra favorita con tutta la fisicità e la solidità che si porta dietro chi sta facendo bene in Eurolega, ma coach Peppe Poeta proverà a sovvertire i pronostici facendo da guastatore con la sua Brescia cercando di mettere dei sassolini negli ingranaggi del gioco milanese. Uno spartito che conosce bene visto che nelle precedenti due stagioni è stato uno degli assistenti di Ettore Messina, prima della grande occasione sulla panchina della Germani. L’ultimo incrocio tra le due in Coppa Italia risale ai quarti di finale del 2023 quando i bresciani fecero proprio da "guastatori" conquistando a sorpresa anche la Coppa Italia partendo dal numero 8 del tabellone, mentre nel 2022 invece fu Milano ad avere la meglio in semifinale e poi ad aggiudicarsi il trofeo. Nelle ultime settimane, però, l’Olimpia ha dimostrato tanta concretezza vincendo 7 delle ultime 8 gare in campionato e ora ha recuperato pure Mirotic sebbene il suo minutaggio sia ancora limitato.

Coach Messina sa che i bresciani hanno più armi da sfruttare: "Della Valle e Ivanovic sono i grandi protagonisti, ma sotto le plance Bilan è un giocatore contro cui non puoi essere preparato. Inoltre nelle ultime gare, compresa quella vinta con Tortona, è Burnell che sta facendo la differenza giocando sia da 3 che da 4. E’ una squadra di grande carattere e organizzazione. La chiave è non stare a pensare né alla gara giocata con la Virtus né a quello che potrà esserci più avanti, ma solo a questa partita".

La Germani schiererà anche gli acciaccati Della Valle e Ndour ed ovviamente proverà a giocarsi la sua chance sulla partita secca: "Giochiamo contro una squadra fortissima - premette coach Poeta - ma noi ci crediamo e vogliamo giocarci le nostre carte al meglio con leggerezza ed entusiasmo, cercando di giocare in campo aperto, muovendo il pallone per evitare di farci stritolare dalla loro taglia fisica. Dovremo essere bravi a tentare di rimanere attaccati alla partita, per arrivare ad un finale in volata, dove la nostra spensieratezza potrebbe aiutarci".

Alle 20.45 invece ci sarà l’altra semifinale tra le due formazioni del nord-est che hanno vinto il lotto quarto di finale in rimonta. La capolista della Serie Trento affronterà la neopromossa Trieste in una sfida che si preannuncia sicuramente divertente tra due formazioni che fanno del gioco veloce e brillante il loro marchio di fabbrica.