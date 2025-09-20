"L’America’s Cup lasci un’eredità"

Vire ‘o mare quant’è bello. Nel 2027 saranno in tanti a pensarlo, davanti agli schermi o direttamente sulle barche che affolleranno il Golfo di Napoli per cercare di stare il più vicino possibile a quelle volanti che si sfideranno per la Louis Vuitton prima e per l’America’s Cup dopo. Tra gli osservatori più interessati ci sarà Francesco De Angelis, napoletano di nascita e di formazione in mare, legato alla città, alla Vecchia Brocca ma anche a Luna Rossa, che inseguirà il sogno per l’ennesima volta.

L’esperto velista è l’unico timoniere italiano ad aver vinto la Louis Vuitton Cup nella spedizione del 2000 ad Auckland ma questo è solo la punta dell’iceberg di un palmares fatto di titoli mondiali, europei, italiani, una Admiral’s Cup (esattamente 30 anni fa) e successi in diverse classi che ne fanno una leggenda del movimento. Schivo e riservato, è sempre stato abituato a guardare verso l’orizzonte a caccia di una nuova sfida. Come la Maxi Yacht Rolex Cup organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda che l’ha visto impegnato come tattico a bordo di Magic Carpet E, il maxi a vela più innovativo in circolazione.

Coppa America a Napoli, che effetto le fa?

"Sicuro è stata una sorpresa. Napoli è la mia città, è bello che ci sia un evento di così alto livello di vela, quindi sono molto contento. È una grandissima sfida perché è un evento importantissimo che muove una gran quantità di persone e di tecnologia, per cui sono necessarie anche delle risorse a terra. Avvicinerà tante persone a questo sport".

Com’è con Sinner per il tennis, sarà il volano giusto?

"La televisione è il mezzo di comunicazione che avvicina di più anche chi non sarà sull’acqua e speriamo che ci siano, oltre alla gara, anche progetti rivolti ai giovani, per avvicinarli a questo sport. Così quando l’evento sarà passato potrà rimanere qualcosa per il futuro della vela".

Qual è stato negli anni il contributo di Luna Rossa?

"Credo si possa anche andare anche più indietro. C’è stata Azzurra, che è stata la prima barca a raggiungere il grande pubblico, però non c’era la copertura televisiva. Il Moro di Venezia è stato un altro passo grande, sono iniziate le dirette. La prima Luna Rossa del 2000, è stata molto seguita e ha avuto un grande impatto. Le persone prendevano le barche a vela, ci si iscriveva alle scuole. Ora c’è ancora più supporto di informazione. L’importante è creare le strutture e gli avvenimenti, dare opportunità ai giovani che vogliono iniziare".

Un obiettivo ambizioso?

"L’importante è che tutto questo non resti solo una cosa virtuale. Chi vuole provare deve riuscire a mettere i piedi nell’acqua, salire sulla barchetta e essere esposto a questo sport e provarlo. Poi magari non è detto che tutti debbano farlo agonisticamente, però l’importante è che si aggancino a qualcosa che si possa fare per tutta la vita. Ad ogni modo l’attenzione sulla vela è viva, ci sono alcuni picchi com’è normale che sia".

La Coppa America è cambiata negli anni, c’è chi la definisce la F1 della vela, condivide?

"Ci sono tante categorie tecnologicamente e sportivamente molto avanzate. È stata storicamente l’apice del match race perché di fatto è una sfida a due. La Coppa è un trofeo molto antico, ha queste sue regole complicate, rappresenta certamente il punto più alto di una parte, ma non è che ci sia solo quel tipo di vela. Ci sono tutte le regate oceaniche, le classi olimpiche con le medaglie in gioco, di recente anche il SailGP. Poi, alla fine, non bisogna dimenticare che tutto questo è la punta dell’iceberg, alla base ci sono tutte le persone che con le loro barche che vanno in mare per le loro regate, campionati invernali, campionati nazionali, eccetera. Il movimento è vivo e in Italia ha fatto dei grandi passi avanti".

Tra l’altro Luna Rossa sarà affiancata dal Circolo del Remo e della Vela Italia.

"È il mio club, quello dove sono cresciuto, dove sono socio e dove ho sempre avuto la tessera FIV. Per me è il circolo di casa".

Cosa significa per lei la vela?

"È lo sport che mi piace. Mi piace stare in mare e fare le regate. È una passione. Si fa per tutta la vita, nell’ambiente, all’aria aperta, insegna equilibrio. Sono tante le cose buone, le caratteristiche che vanno bene specialmente per i giovani, perché gli serviranno per tutta la vita"

È pronto ad accogliere la Coppa da tifoso in Italia?

"Io la guarderò. Ci sono altri che devono avere già iniziato a lavorare".