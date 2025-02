L’analisi della partita per la capolista del torneo. Montignoso quasi inarrestabile. Sesta vittoria nelle prime 8 partite

Sesta vittoria nelle prime otto partite del 2025 per il Montignoso, che domenica si è regalato un’altra settimana in vetta alla classifica grazie ad una sofferta vittoria contro il CQS Pistoia. Al ‘Del Freo’ gli uomini di Montuori, che all’andata avevano fermato i rossoblù sul 1-1, si sono dimostrati ancora una volta arcigni, mettendo in difficoltà Tognoni e compagni, salvati dalla doppietta del solito bomber Costa che ha reso vano il momentaneo pareggio ospite firmato da Cerretini.

"Il CQS è una delle squadre che ha fatto più punti in trasferta" ha fatto notare il tecnico dei montignosini, Paolo Alberti. "Noi siamo stati bravi a sbloccarla subito – ha aggiunto –, ma poi per una disattenzione ci siamo fatti raggiungere dopo poco. Siamo tornati davanti al 26’ e a quel punto gli avversari hanno iniziato a provocarci. Alcuni di noi ci sono ‘cascati’ e siamo rimasti in 10 contro 10, reggendo comunque fino all’ultimo assalto".

Un’espulsione, quella rimediata da Marco Granai, che rischia di pesare per le prossime uscite ad un gruppo "già ridotto all’osso da infortuni e squalifiche e che non si è rinforzato con il mercato a dicembre, perché il progetto della società è di arrivare in fondo con gli stessi uomini con cui siamo partiti".

Dopo l’ultimo turno, la graduatoria della testa del gruppo è quindi cambiata nella forma, con le vittorie della capolista Montignoso sui pistoiesi e quelle delle due inseguitrici Corsagna e Capannori rispettivamente su Diavoli Neri e Atletico Lucca, ma non nella sostanza: i garfagnini sono ancora a meno 1, mentre i ragazzi di tizio restano 3 lunghezze di distanza dai rossoblù: "Non possiamo permetterci errori – ha ammonito Alberti –. D’ora in poi dovremo scendere in campo e pensare solo a dare il massimo, consapevoli che non esistono più partite facili perché chiunque giochi contro di noi lo farà al 110% avendo di fronte alla capolista" ha concluso il suo intervento.

Alessandro Salvetti