L’analisi di Passarini. "Tolentino, poco cinico nella ripresa»

"Dovevamo resistere meglio dopo il vantaggio iniziale, ma andiamo avanti con fiducia". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il pareggio interno contro la Civitanovese. "Avremmo potuto gestire meglio – aggiunge – la fase dopo il vantaggio, ciò ci avrebbe consentito di fare meglio la gara. Il contraccolpo psicologico del pareggio ha fatto che sì che nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto qualche intoppo nella costruzione e non siamo stati precisi come al solito". Nella ripresa invece i cremisi hanno provato in tutti i modi a vincere grazie anche agli innesti di Capezzani e Iori, entrambi non al meglio. "Bene nella ripresa per la mole di gioco creata, ma - dice il tecnico cremisi – dovevamo essere più cinici sotto porta perché abbiamo avuto qualche circostanza in cui si poteva fare meglio". Per il Tolentino è tempo subito di proiettarsi alla prossima sfida, perché domani alle 18.45 al "Della Vittoria", arriva il Montegranaro per l’andata dei quarti di Coppa Italia. Occasione dunque per riscattarsi davanti ai supporters cremisi. "Valuteremo chi scenderà in campo in base alla condizione fisica e atletica dei calciatori, ma - conclude – saremo determinati per fare una prestazione convincente, magari trovando un risultato favorevole".