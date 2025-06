Lanciotto, rivoluzione in corso. Rondinella formato linea verde

E’ un calciomercato dilettanti che procede spedito con le conferme, mentre va a rilento in fase di acquisti. Tante le operazioni, tante le grandi manovre che ridisegnano le foto delle squadra della nostra provincia. E non solo.

In serie D, nel San Donato Tavarnelle ci sono altre conferme: il difensore Lorenzo Cellai (‘04), l’attaccante Tommaso Senesi (‘04), il portiere Tomas Tampucci (’05), i centrocampisti Lapo Calonaci (‘06) e Lorenzo Pecchia (’02). Inoltre, c’è il ritorno del tecnico Marco Berchielli alla guida degli Juniores.

Lo Scandicci avrebbe una trattativa in corso per il giovane, Niccolò Bertelli (’07) dell’Affrico e sul difensore centrale Niccolò Cudini (’02) del Sasso Marconi. In Eccellenza, l’Antella avrebbe concluso con Niccolò Chiaramonti, attaccante del Camaiore (21 gol nella scorsa stagione) e punterebbe sul difensore Tommaso Nizzoli, ex Prato e Livorno, sul portiere Michelangelo Bruni (’04) che va ad aggiungersi a Carcani e su alcuni giovani: Lorenzo Capanni (’07) del Pontassieve, Gabriele Virdis (’08) attaccante della Settignanese. Nel Figline dopo l’arrivo del tecnico Francesco Mocarelli, c’è da segnalare che il gioiellino Cristian Iaiunese (’06), attaccante, rientrato per fine prestito dal Terranuova Traiana, potrebbe andare alla Sambenedettese in Lega Pro.

Anche il Lanciotto Campi ha inserito nuovi giocatori: l’attaccante Dario Santucci, (’99), ex Antella, Gianmarco Aiazzi, esterno sinistro, dal Ponte Buggianese; Lorenzo Sellaroli, centrocampista, dal Casalguidi; Niccolò Cecchi, difensore, dal Pontassieve; il portiere Giovanni Castellani da La Pietà; e gli esterni bassi Diego Ermini dal Figline e Daniel Borghini dallo Scandicci. Nella Rondinella, alcuni giovani promettenti saranno aggregati in Prima squadra. Si tratta di Cheloni (‘08), difensore; e i 2007, Matteo Valeriani e Tommaso Ademollo, centrocampisti; Catalani, attaccante. Nel Grassina si registra un cambio in attacco: Matteo Parrini approderà allo Zenith Prato, mentre Lorenzo Simoni resterà un punto fermo dell’attacco.

Per la Promozione, nel Pontassieve del nuovo tecnico Bonini, sono stati riconfermati il portiere Morandi, Arias, Carnevale, Fani, Coppini, Giannelli, Niccolò Mengozzi e Serrotti.

Sul fronte arrivi, la società del presidente Giusti accoglie Gregorio Minischetti di ritorno dalla Rufina, dove l’attaccante ha segnato 9 gol tra coppa e campionato. Il bomber torna al Pontassieve con nuovi stimoli e voglia di fare bene.

Giovanni Puleri