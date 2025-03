L’anconetano si è imposto nel fioretto maschile categoria 3. Marco Pennazzi trionfa nel circuito Master

La scherma della provincia continua a centrare risultati di prestigio sia tra i giovani che tra i meno giovani: così è stato anche nell’ultimo weekend nelle varie località che prevedevano competizioni. Partiamo dalla splendida vittoria di Marco Pennazzi del Club Scherma Ancona, che ha trionfato nel recupero della seconda prova del circuito nazionale Master 2024-25 disputatosi in Veneto a Dosson di Casiera. Pennazzi si è imposto nel fioretto maschile categoria 3, over 60, sbaragliando ua concorrenza agguerrita visto che gli iscritti nelle varie categorie erano oltre 200 provenienti da tutta Italia. Gara positiva nella stessa specialità pure per il compagno di squadra Giovanni Gambitta, che è arrivato sesto mentre al settimo posto ha chiuso il senigalliese Giovan Battista Rotella. Tra gli over 50 un altro anconetano, Marco Di Paolo, sempre nel fioretto è arrivato ottavo. Negli stessi momenti a Carrara invece si sono svolti gli assoluti di spada, arma dove tradizionalmente la nostra regione ha vinto meno, seconda prova nazionale: qui niente medaglie col miglior piazzamento dei nostri che è stato quello di Jetmir Giacchetti del Club Scherma Jesi, che ha chiuso al 169° posto. I suoi compagni di squadra Francesco Vannucci e Edoardo Villani hanno chiuso rispettivamente al 296° e al 353° posto. Infine a Firenze era in programma la gara di coppia Lui e Lei, riservata ad under 17, Allievi, Giovanissimi, Ragazzi, Bambini maschile e femminile. Nella categoria Ragazzi/e-Allievi/e vittoria della coppia formata da Maria Vittoria Trombetti e Evan felici del Club Scherma Jesi. Nella categoria Giovanissimi/e Bambini/e terzo posto per Emilia Caprari e Diego Stacchiotti, anche loro jesini. Jesi sempre protagonista perché nella stessa gara hanno chiuso al quinto posto anche Emma Ciariboli e Jacopo Belfiore.

Andrea Pongetti