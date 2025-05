Lanieri Cup 2023: al via la terza edizione del torneo giovanile a Prato

E’ cominciata ieri allo stadio Lungobisenzio la terza edizione della Lanieri Cup, la manifestazione di calcio giovanile che durerà fino al 24 maggio.

Al torneo, organizzato dall’Ac Prato e quest’anno dedicato alle formazioni Under 11 (e ragazzi nati nel 2014), partecipano ben 44 società (un record per la kermesse), di cui 12 professionistiche (Bologna, Empoli e Fiorentina, solo per citarne tre), provenienti da Toscana, Umbria, Marchia, Emilia Romagna e Liguria. Come detto, si gioca al Lungobisenzio e sul Sussidiario, entrambi divisi a metà per ricavarne quattro campi in totale. Le compagini sono inserite in otto raggruppamenti, ognuno dei quali da quattro squadre. Dopo le prime quattordici partite (tutte di calcio a 7) di ieri, si tornerà a giocare domani altri due match, mentre questa prima fase si concluderà il 19 maggio. Dopodiché, via alla fase finale, dove entreranno in gioco anche le società professionistiche.

Il Prato proverà a difendere il titolo vinto nelle prime due edizioni: l’anno scorso precedette l’Empoli, mentre nel 2023 terminò la kermesse davanti allo Spezia. "La Lanieri Cup sta diventando sempre più un appuntamento importante nel panorama dei tornei nazionali - le parole di Andrea Maretto, responsabile della scuola calcio del Prato - Rispetto alle edizioni precedenti è aumentato il numero delle società partecipanti. Questo a testimonianza della crescita dell’iniziativa e dell’ottimo livello che la manifestazione ha ormai raggiunto. L’aspetto più affascinante per i bambini della nostra scuola calcio è sicuramente quella di calcare il terreno di gioco dello stadio Lungobisenzio, dove giocano i loro beniamini". Insomma, ci attendono tre settimane di calcio e divertimento, che daranno luce anche al lavoro svolto in questi anni dal Prato a livello di scuola calcio.

Francesco Bocchini