L’annuncio del ct della Colombia: "Accetto questa sfida motivato dalla passione per gli sport equestri». Presidenza Fise, Bartalucci: "Mi candido»

Che Duccio Bartalucci volesse candidarsi alla presidenza della Fise per il quadriennio 2025-2028 era argomento che circolava da tempo, fin dal maggio scorso, durante l’ultima edizione di Piazza di Siena. Ora c’è ben di più dei soliti "rumors": l’ex ct azzurro, 71 anni, modenese di nascita e romano d’adozione già cavaliere azzurro di livello internazionale e poi per molti anni impegnato in molteplici incarichi federali, attuale commissario tecnico della Colombia, ha postato su Facebook la nota: "E’ stato costituito a Roma il Comitato ’La Fise del Domani’ con l’obiettivo, tra gli altri, di sostenere il futuro, nuovo candidato alla presidenza della Federazione italiana sport equestri per il prossimo quadriennio olimpico. In base ai principi ed alle finalità che ne hanno animato la costituzione, il Comitato ha individuato nel sottoscritto – prosegue il post di Bartalucci – la persona con l’esperienza necessaria a guidare una struttura organizzativa così complessa. Ho deciso di accettare con entusiasmo questa sfida, motivato dalla passione per gli sport equestri a 360 gradi con la certezza che per centrare questo obiettivo comune sono e saranno necessari il sostegno ed i suggerimenti di tutti voi". Ora si attendono notizie circa la composizione del Comitato di cui sopra, e circa i programmi e la "squadra" di collaboratori con cui Bartalucci intenderebbe gestire la "Fise del domani". L’assemblea elettiva federale si terrà dopo le Olimpiadi di Parigi, presumibilmente nell’autunno-inverno 2024.