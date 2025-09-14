L’anticipo. Mina-Felici, Pisacane alla prima vittoria. Il Parma ci prova ma non punge

Cagliari 2 Parma 0

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7; Zappa 6.5 (9’st Palestra 6), Luperto 6.5, Mina 7, Obert 6.5; Folorunsho 6 (43’st Ze Pedro sv), Prati 6, Adopo 6.5; Gaetano 6 (9’st Deiola 6), Esposito 5.5 (29’st Felici 7); Belotti 5.5 (29’st Borrelli 5.5). Allenatore: Pisacane 6.5.

PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Circati 5.5, Ndiaye 6, Valeri 5.5; Delprato 6, Ordonez 5.5 (1’st Oristanio 5.5), Bernabé 6.5 (35’st Estevez sv), Sorensen 6 (40’st Keita sv), Lovik 5.5 (17’st Almqvist 5.5); Cutrone 5.5 (40’st Djuric sv), Pellegrino 5. In panchina: Corvi, Rinaldi, Benediyczak, Begic, Cremaschi, Britschgi, Troilo, Trabucchi, Plicco. Allenatore: Cuesta 5.5.

Arbitro: Fourneau di Roma 1 6

Reti: 33’pt Mina; 32’st Felici.

Note: ammoniti: Zappa, Ordonez, Esposito, Deiola.

Il Parma spreca, il Cagliari no e così arriva il primo successo di Pisacane da allenatore in A. Per giunta contro il suo collega emergente, Cuesta. È festa grande anche per Mattia Felici (nella foto), autore del gol che ha chiuso la gara dopo la rete nel primo tempo di Mina. Il romano, che stava per essere venduto al Venezia, non aveva mai segnato in A.