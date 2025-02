L’appuntamento. Oggi alle 12 allo stadio la spinta dei tifosi

Oggi alle 12 gli Ultras biancorossi saranno a Pian di Massiano per caricare la squadra in vista della prossima sfida. "Ci troveremo all’antistadio per assistere all’allenamento di rifinitura. L’invito è aperto a tutti gli ultras e i tifosi del Grifo – hanno fatto sapere i tifosi della Nord in una nota – In un momento cruciale della stagione, in vista anche della partita di Lucca, siamo convinti che sia giunto il momento di far sentire ancor di più la nostra vicinanza alla maglia". I gruppo Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX giugno invitano tutti i tifosi a partecipare a questo momento. Un atto di vicinanza e fiducia nei confronti del gruppo di Zauli che ha bisogno di supporto in una partita che potrà dire parecchio del futuro del Perugia. La seduta sarà, nella prima parte, a porte chiuse, poi i cancelli si apriranno per consentire ai tifosi di manifestare la loro vicinanza.