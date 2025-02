L’arbitro. A Lucca con Castellone. Sarà il terzo incrocio

Sarà Domenico Castellone di Napoli a dirigere il match tra Lucchese e Perugia in programma nel posticipo di lunedì allo stadio Porta Elisa, con fischio di inizio alle 20,30, valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Ad assisterlo ci saranno Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Luca Bernasso di Milano. Quarto ufficiale Domenico Petraglione di Termoli. Tra l’arbitro campano e i biancorossi sarà il terzo incrocio. Castellone e il Perugia si sono già incontrati due volte, con un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria (0-2 sul campo della Fermana il 9 ottobre 2023, nel campionato scorso) e una sconfitta (2-0 a Carpi dell’8 settembre 2024, in questa stagione). Sono due anche i precedenti con i rossoneri toscani, con una vittoria e un pareggio per la Lucchese: San Donato-Lucchese 0-2 del 2 ottobre 2022 e Lucchese-Arezzo 1-1 dell’8 aprile 2024.