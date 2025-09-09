Larcianese fuori dalla Coppa. Alla Lucchese basterà un pareggio

L’unica vera sorpresa, dopo il secondo turno della coppa Italia, l’ha fornita la Cerretese, prossima avversaria dei rossoneri domenica prossima al Porta Elisa, che ha eliminato lo Zenith Prato, avendo vinto sia in casa che in trasferta. Ma andiamo per ordine. Nel gironcino della Lucchese, è finito a reti bianche il match tra la Larcianese ed il San Giuliano, per cui ai ragazzi di Pirozzi sarà sufficiente un pari mercoledì 17 settembre per passare il turno. Ovviamente eliminata la Larcianese di Cerasa.

Nella terza gara del girone a tre, in programma il 17 settembre alle ore 15 al Porta Elisa, ai rossoneri sarà sufficiente un pareggio contro il San Giuliano per accedere all’ottavo di finale che si giocherà in gara secca il primo di ottobre contro il Perignano.

Dicevamo della Cerretese che ha vinto il doppio confronto con lo Zenith Prato, una delle squadre favorite del campionato. I biancoverdi allenati dal tecnico lucchese Andrea Petroni, sono andati a segno con Dal Porto e Bouhafa e si sono così qualificati per gli ottavi di finale, dove il 1 ottobre incontreranno la Sestese. Questa la formazione della Cerretese: Battini, Bargellini, Dal Porto (75’ Sogli), Pievani, Romiti, Orsucci (70’ Mordagà), Melani, Gargiulo (85’ Tramacere), Ferrara (82’ Nieri), Bouhafa, Volpi. A disp.: Cirillo, Vannini, Cappelli, Lapi, Degl’Innocenti, Shaid. All.: Petroni.

Ora una occhiata agli altri incontri delle squadre lucchesi. Il Viareggio dopo aver perso 4 a 1 a Castelnuovo, si è riscattato, vincendo la gara di ritorno con il punteggio di 4 a 0 e passando perciò al turno successivo. Infine il Real Forte Querceta di Verdi, che dopo il pari interno, nel "ritorno" a Massa, si sono trovati meritatamente in vantaggio per 2 a 0 al termine del primo tempo, ma poi si sono fatti rimontare dai padroni di casa, subendo il 2 a 2 a pochi secondi dal novantesimo. La partita si è risolta ai calci di rigore, dove è stata più brava la formazione apuana. Il Real è uscito sconfitto dal confronto, ma a testa alta.

E chiudiamo con il notiziario rossonero, con la squadra di Pirozzi che ha ripreso la preparazione sul terreno di Badia Pozzeveri. Osservato speciale ovviamente Mauro, l’ultimo acquisto, che potrebbe andare subito al debutto domenica contro la Cerretese, considerando che mancheranno gli infortunati Allegrucci e Lorenzini, oltre allo squalificato Pupeschi. Ma mister Pirozzi aspetterà la rifinitura di venerdì prima di decidere se mandare dentro da subito l’ex del Monterotondo.

Emiliano Pellegrini