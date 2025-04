Larcianese trionfa contro Pontremolese e vola in finale playoff

LUNIGIANA PONTREMOLESE0LARCIANESE1

PONTREMOLESE Cacchioli, Franzoni, Miceli, (43’ st Cucurnia), Scaldarella, Filippi, Vannucci, Di Santo, Grasselli, Mengali, Baudi, Mancini (36’ st Mathibedi). A disp. Santini, Lisi, Aliboni, Ceciarini, D’Antogiovanni, Vicairi. All. Verdi

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Vallesi, Bagni, (6’ pt Capetta, 36’ st Romani), Lo Russo (30’ st Iannello) Salerno, Ba, Sarti, Terisigni (24’ st Ndiaye). A disp. Cannizzaro, Tafi, Maaoruf, Seghi, Mori. All. Cerasa

ARBITRO Boeddu di Prato MARCATORE Al 3 st Ba

PONTREMOLILa Larcianese compie una grande impresa, sconfiggendo sul campo rivale la forte formazione della Pontremolese, da tutti gli addetti ai lavori ritenuta la favorita al successo finale. Con questa vittoria la squadra viola accede alla finale dei playoff del proprio girone che si disputerà domenica prossima, in campo neutro, contro il Pietrasanta, che ha sconfitto il Forte dei Marmi. La rete che ha deciso la partita e la qualificazione è arrivata al terzo minuto della ripresa. Capetta, da posizione di trequartista, ha servito con un delizioso pallonetto la punta viola Ba, che con bravura e precisione ha superato il portiere locale Cacchioli, che si era tuffato in uscita. Un gol importante che ha rotto l’equilibrio di gioco che si era avuto nel primo tempo.

La partita era iniziata male per la Larcianese, a causa dell’infortunio occorso al difensore Bagni, causato da uno scontro fortuito con il proprio portiere. Al 25’ i viola sfiorano il vantaggio, ma la conclusione ravvicinata di Ba lambisce di poco il palo. Al 28’ risponde la Pontremolese con un diagonale scagliato da Di Santo: la palla esce di poco sopra la traversa. Al 34’ si registra il grande intervento di Cirillo, che para su un colpo di testa di Baudi.

Nella ripresa, dopo il vantaggio di Ba, tutti si aspettavano una forte reazione dei locali. Un pareggio, al termine dei tempi supplementari, sarebbe infatti bastato alla Pontremolese per superare il turno. Ma la Larcianese ha mostrato tutta la sua compattezza difensiva e di squadra, mentre la Pontremolese non si è mai resa effettivamente pericolos, ad eccezione di un tiro ravvicinato di Mancini al 27’, deviato in angolo da Cirillo. Al triplice fischio finale grande festa nello spogliatoio viola e tra i tifosi, giunti a Pontremoli in numero considerevole. È stata una vittoria importante, ampiamente meritata e ottenuta contro una grande squadra. La soddisfazione è doppia. Adesso tutta la concentrazione dell’ambiente viola si sposta allo spareggio di domenica contro il Pietrasanta. Nella giornata di martedì sera la Figc indicherà il campo di gioco.

Massimo Mancini