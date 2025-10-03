L’Arezzo a Rimini per comandare. Cianci guida il tridente amaranto nella notte che può lanciare la fuga

L’ottobre dell’Arezzo inizia questa sera, alle ore 20.30, con la trasferta di Rimini. La squadra romagnola è alle prese con una situazione molto complicata, con un organico rivoluzionato e alcuni giocatori arrivati a campionato iniziato e non schierabili, con il rischio di non poter più giocare allo stadio Romeo Neri, la cui concessione è in scadenza, con una penalizzazione pesante in classifica e con troppi dubbi sulla nuova società.

Eppure, i biancorossi in campo hanno vinto due delle ultime tre gare e non sono affatto la cenerentola che si poteva immaginare. Bucchi lo sa benissimo e ha avvisato i suoi durante la consueta conferenza stampa della vigilia: "Nelle difficoltà si sono compattati. È una squadra brillante e temibile, che gioca a viso aperto, dà tutto e fa dell’unione la sua forza".

L’Arezzo comunque arriva in Romagna forte di altre due vittorie consecutive in meno di quattro giorni, entrambe in rimonta, che alzano a sette il numero di successi stagionali in otto gare complessive. I gol subiti a inizio gara preoccupano il tecnico, che però non si scompone: "Sono avvisaglie su cui lavorare a livello di approccio e di errori da evitare, però mi tengo stretta la voglia di proporre sempre il nostro gioco, a costo di rischiare qualcosa, perché è così che poi si vincono le partite, anche nel recupero e in rimonta come abbiamo fatto. La cosa che mi piace di più di questa squadra è la sua forza mentale".

Identità di gioco, mentalità e carattere, insomma, sono le parole chiave, cui aggiungere la continuità: nei risultati, per tenere dietro le inseguitrici e mantenere la vetta, ma anche, presumibilmente, nella formazione iniziale, per non perdere certezze.

"I nuovi – ha spiegato Bucchi - sono giocatori importanti che troveranno molto spazio. Molti, però, vengono da situazioni particolari o devono ancora assimilare qualcosa".

Per larga parte, dunque, via libera ancora alla vecchia guardia e conferma quasi in blocco dell’undici di sabato scorso contro il Carpi. Gli unici avvicendamenti potrebbero riguardare Gigli, l’ex della gara, per Chiosa in difesa e Cianci per Ravasio come centravanti.

Oltre sei mesi fa, Bucchi ottenne a Rimini la prima vittoria in amaranto: oggi, ne cerca un’altra per continuare a tirare la volata, sperando che qualche squadra non mantenga il ritmo. Sugli spalti, sono circa 300 i tifosi amaranto al seguito nonostante l’imposizione della tessera del tifoso.