L’argento di Diabolik

E alla fine, grazie anche alle…mutande di Diabolik ("Sono il mio portafortuna, le indosso sempre quando la gara è importante"), l’ispettore Ginko, pardon, lo stupefacente Andrea Dallavalle, venticinquenne da Piacenza, ha regalato all’Italia una medaglia storica. Il suo argento nel triplo non è solo clamoroso: permette anche alla spedizione azzurra in quel di Tokyo di eguagliare il record di Göteborg 1995. Siamo di nuovo a sei presenze sul podio, trent’anni dopo. E mica è finita qui.

La gara. È stata un viaggio sulle montagne russe, una somma di discese ardite e risalite. Il leader nostrano doveva essere l’ex cubano Andy Diaz, bronzo olimpico: è stato frenato da malanni fisici. Allora, quasi ignorato dai radar!, è sbucato il tostissimo Dallavalle, con le sue mutande di Diabolik.

Al penultimo tentativo, Andrea è atterrato a 17,64, balzando incredibilmente al comando. Stavo già idealmente esultando con Eva Kant, la compagna del citato Diabolik da mutande, quando si è materializzato il vero favorito. Un altro ex cubano come il nostro Diaz, l’irascibile Pichardo.

Costui, nel presente portoghese di passaporto, ha fatto una buca nella sabbia a 17,91 e buona lì.

Le parole. Dallavalle un po’ ci è rimasto male ma in fretta si è riappropriato dell’orgoglio. "Nemmeno riesco ad esprimermi, ho fatto qualcosa di inimmaginabile. Nel mio salto c’erano tutto il lavoro e tutte le delusioni degli ultimi anni. Ho fatto all-in e il destino mi ha ripagato. Quando ho visto che era primo ho pensato: o hanno sbagliato a misurare o ho fatto qualcosa di grande io. Ho sperato fino alla fine, ma sapevo che Pichardo aveva ancora un colpo in canna. Ho dato le spalle alla pedana per non vederlo, ma dal boato del pubblico ho capito che mi aveva battuto".

Berrettini. Durante i festeggiamenti con il tricolore il piacentino ha fatto un curioso incontro: "Sugli spalti c’era Berrettini il tennista, mi ha fatto i complimenti dalla tribuna, mi ha stretto la mano: è stato emozionante. Il futuro? Ora tutti sanno chi sono e nel salto triplo dovranno preoccuparsi di me in pedana". E infatti Berrettini gli ha chiesto di farsi un selfie.

La storia. Dallavalle era già ai Giochi di Tokyo nel 2021 e andò in finale terminando la gara al nono posto con la misura di 16,85 m.

Poi ha gareggiato ai campionati mondiali di Oregon 2022, conquistando il quarto posto con la misura di 17,25. Agli europei di Monaco di Baviera dello stesso anno, ha ottenuto la medaglia d’argento con la misura di 17,04 metri, proprio alle spalle solamente del portoghese Pedro Pichardo.

Dopo alcune stagioni fisicamente complicate, in questo 2025 era già salito sul terzo gradino del podio agli europei indoor di Apeldoorn.

Lyles. Nei 200 l’americano Noah Lyles ha eguagliato il primato di Usain Bolt: quattro titoli mondiali consecutivi sui 200 metri. Il fenomeno giamaicano ci era riuscito nel 2009, nel 2011, nel 2013 e nel 2015. Lo statunitense ha trionfato con un sontuoso 19”52. Tra le donne bis di Melissa Jefferson Wooden (21”68) dopo il successo sui 100.

Vai Nadia. Oggi pomeriggio torna Nadia Battocletti, sola contro tutte le africane nei 5000. Auguri!