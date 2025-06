Larissa Iapichino e Mattia Furlani brillano con record nel salto in lungo

Un sabato italiano per due ragazzi che continuano a saltare verso il futuro. Larissa Iapichino che supera per la prima volta il muro dei sette metri e avvicina con 7.06 il record di mamma Fiona May, Mattia Furlani che nella sua Rieti vola a 8.31. A sei giorni dal Golden Gala di Roma i due giovani azzurri accendono l’attesa con due prestazioni di livello assoluto.

Larissa Iapichino è la seconda donna italiana nella storia a superare i 7 metri: a Palermo 7.06 (vento +0.2) che la pone per un solo centimetro al secondo posto della lista mondiale assoluta di quest’anno (davanti c’è la tedesca Mihambo con 7.07), ma per la 22enne fiorentina i centimetri più importanti sono i cinque che ancora la separano dal recordi di Fiona May, che nel 1998 saltò 7.11 agli Europei prendendosi l’argento. Palermo era un test, la prima uscita all’aperto per affrontare poi Diamond League e Mondiale. Ma la ragazza allenata dal padre Gianni è andata oltre le sue stesse aspettative: "Sono molto contenta di aver finalmente superato questi fatidici sette metri. Era una giornata per testare la condizione, ma è venuto fuori un gran bel risultato che mi rende davvero felice", ha detto dopo la gara.

Nella serie aperta da un 6,76, il secondo salto è stato il migliore, gli altri comunque buoni: 6,58 al terzo, 6,67 il quarto, 6,79 il quinto e 6,63 l’ultimo salto. Ora il prossimo appuntamento è la tappa di Stoccolma della Wanda Diamond League il 15 giugno.

A Rieti il ’gemello’ della Iapichino, Mattia Furlani, è atterrato a 8,31 con il primo salto (vento +0.3) allo stadio Guidobaldi. "Sensazioni ottime, soprattutto se si considera che sono un po’ raffreddato e ho avuto qualche crampo durante i salti, ma sono contento - ha detto il ragazzo delle Fiamme Oro –. Era una prova, è andata bene: un ottimo lavoro di tecnica in un periodo di carico, e l’appuntamento importante è quello di venerdì al Golden Gala. Ci saranno tanti avversari, da Tentoglou a McLeod. Il livello è alto, mi voglio divertire. Sarà bellissimo in casa, non vedo l’ora". Da capire se ci sarà Gianmarco Tamberi: ha indetto un sondaggio tra i tifosi per fare decidere loro...

d. r.