Europei indoor di atletica, Iapichino salta nell'oro. “Ora ho battuto anche mia madre”

Roma, 8 marzo 2025 - Un salto d'oro quello di Larissa Iapichino , che trionfa nel lungo agli Europei indoor di atletica ad Apeldoorn. Con la misura di 6.94 si lascia alle spalle la svizzera Annik Kalin e la tedesca Malaika Mihambo.

Iapichino, figlia della primatista italiana Fiona May e oro agli Euroindoor del 1998 a Valencia, all''Omnisport Stadium' della città olandese h a centrato la sua prima vittoria tra le grandi dopo essere stata due volte argento, nel 2023 agli Euroindoor di Istanbul e nel 2024 agli Europei allo stadio Olimpico di Roma. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 la lunghista azzurra era rimasta ai piedi del podio per appena nove centimetri.

Terza con 6,71 dopo il primo turno che vedeva al comando la sorprendente elvetica Kalin (quarta nell'eptathlon a Parigi 2024), Larissa, allenata dal padre Gianni, dopo il nullo al secondo salto, al terzo ha azzeccato prima una pedana perfetta e poi un salto fino a 6,94 metri, a soli tre centimetri dal suo primato. La gara è proseguita senza particolari emozioni: solo all'ultimo turno la tedesca Mihambo si è avvicinata a 6,88, misura che le è valsa il bronzo.