L’arrampicata per ciechi vola dopo l’ingresso nelle discipline paralimpiche Corsi di formazione e più sportivi, con un obiettivo fissato: Los Angeles 2028. Paraclimbing, un sogno a cinque cerchi

L’arrampicata per ciechi in Italia ha un obiettivo fissato, un luogo e un tempo precisi: Los Angeles 2028. L’ingresso nella rosa delle discipline delle Paralimpiadi americane ha dato una grande accelerata allo sviluppo dello sport ed è sorta la necessità di formare professionisti di settore. Nasce, quindi, il corso di formazione ’Blind Climber Guide’. L’evento, alla sua prima edizione, ha visto un’ampia partecipazione di guide da tutta Italia, intenzionate ad acquisire le competenze necessarie, sia a livello tecnico che relazionale, per accompagnare atleti, o aspiranti, con disabilità visiva.

Il corso è stato promosso dalla collaborazione fra la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) e il Centro Studi Sinapsi, in particolare grazie alla figura della dottoressa Valentina Borella, Direttore Regionale dell’ IRIFOR Veneto che ha hatto parte del corpo docenti dell’iniziativa. La rosa degli insegnanti ha visto anche la partecipazione di figure di grande caratura per la disciplina, quali Luca Montanari, mental coach e Vice Direttore Tecnico della Nazionale Paraclimbing; e Camilla Bendazzoli, psicologa e allenatrice della Nazionale Paraclimbing.

Partendo da terra, come in una vertiginosa salita, il corso ha posto le proprie basi su nozioni di neuroscienza educativa e motoria. Necessarie per procedere verso un diverso tipo di comunicazione nella pratica e ad una modalità differente di porsi nei confronti della disciplina stessa. Un cambio di vedute decisivo, come sottolineato dai docenti. L’obiettivo principale, infatti, non era assolutamente riconducibile alla natura tecnica dell’arrampicata; le guide che hanno partecipato a Blind Climber Guide, infatti, hanno messo in atto un processo che aveva come linea del traguardo un approccio diverso nei confronti della parete stessa. La riuscita del corso emerge anche dalle parole di Borella che sconfinano dal mero ambito sportivo: "Avevamo di fronte un’opera d’arte ed è in quell’istante che abbiamo realizzato che potevamo davvero scegliere di proseguire tutti insieme e dare vita da qui in poi ad un capolavoro di inclusione".

Parole entusiastiche che sottolineano la bontà di un progetto destinato ad andare oltre la prima edizione. Da quando l’arrampicata per ciechi è stata ammessa nella rosa degli sport paralimpici, infatti, il numero di atleti con disabilità visiva è cresciuto esponenzialmente. L’interesse per la disciplina è stato anche certificato dai risultati ottenuti dagli atleti azzurri alla Coppa del Mondo di paraclmbing, tenutasi a Innsbruck lo scorso giugno. L’oro di Nadia Bredice nella categoria blind B1 è sicuramente un buon auspicio per il futuro e certifica il clima positivo che si sta creando attorno alla disciplina, percepito anche dai corsisti del Blind Climber Guide.

Con un futuro ancora tutto da scrivere e i Giochi Paralimpici nitidamente presenti nel mirino del movimento, iniziative come il corso non possono che contribuire allo sviluppo di uno sport sempre più praticato. Per coltivare il viaggio di Nadia che alla domanda su cos’abbia di speciale il paraclimbing risponde così: "Tante soddisfazioni, molta consapevolezza, capacità di affrontare limiti che probabilmente non avrei mai raggiunto in altre situazioni". Come tanti altri ha trovato nella parete la propria dimensione e nel sogno olimpico un obiettivo concreto e straordinariamente a portata di mano.