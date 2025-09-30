L’Ascoli tenta l’assalto alla vetta. A ottobre tre partite al Del Duca

L’Ascoli si prepara ad affrontare il doppio turno casalingo sancito dal calendario che potrà dare un importante slancio per cercare di tentare l’assalto alla vetta della classifica. La vittoria ottenuta a Sassari (0-1 grazie al gol decisivo di Chakir) è stata particolarmente significativa considerando che molte squadre, nel corso del campionato, finiranno per lasciare punti nella tana della Torres. Ora però i bianconeri avranno sulla carta due appuntamenti fondamentali contro Bra e Pontedera per cercare di assestare il sorpasso su Arezzo e Ravenna. L’ultimo turno andato in scena, giornata in cui tutte e tre sono riuscite ancora una volta a centrare il successo, ha visto crearsi un divario significativo tra il terzetto di testa e il resto del gruppone. In questo momento guidano toscani e romagnoli, appaiati con 18 punti ma subito seguiti dal Picchio a 17. Dietro invece al quarto posto c’è il Gubbio (12) che attualmente ha un ritardo di 5 lunghezze sui bianconeri. Inevitabilmente il ritmo inarrestabile tenuto davanti si era capito che in qualche maniera sarebbe andato a spaccare la classifica.

Adesso però sarà una sfida nella sfida per capire tra le tre che guidano chi sarà quella in grado di rivestire i panni di potenziale candidata alla vittoria del campionato. Le prime risposte arriveranno nel mese di ottobre. E qui Tomei e i suoi uomini avranno dalla propria un bel vantaggio. Quello di poter giocare ben 3 partite su 4 in un Del Duca incandescente, davanti a circa 10mila tifosi. Si partirà sabato 4 ottobre (avvio alle 14.30) quando andrà in scena la sfida contro un Bra chiamato a lottare per la salvezza nella sua prima apparizione in serie C. Domenica 12 alle 17.30, invece, l’Ascoli accoglierà il Pontedera. Nel posticipo di lunedì 20 ottobre a Carpi (ore 20.30 con diretta su Rai Sport), i bianconeri cercheranno di confermare il perfetto rendimento esterno che finora ha prodotto 12 punti in 4 partite. Lontano dalle mura amiche finora sono arrivate soltanto vittorie. Il mese si chiuderà con l’atteso doppio derby con la Samb. Il primo duello eccolo arrivare domenica 26 al Del Duca (alle 14.30).

Il secondo riguarderà la gara di Coppa Italia prevista mercoledì 29 (ore 15) al Riviera delle Palme. La squadra ieri ha ripreso la preparazione al Picchio Village. Il tecnico Tomei in vista del confronto con il Bra non potrà contare su Ndoj, sciaguratamente espulso per una leggerezza a Sassari, e Del Sole che resterà fuori svariati mesi per la rottura del crociato. Archiviate brillantemente le tre partite in una settimana, ora l’Ascoli potrà tornare a schierare il suo miglior undici titolare senza la necessità di dover operare troppe rotazioni nel cercare di far respirare gli elementi maggiormente impiegati. Il Del Duca si prepara ad offrire un nuovo bagno di folla.

Massimiliano Mariotti