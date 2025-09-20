L’AUTRICE. Scrittura, tv e portali online: vasta esperienza sfidando ostacoli e stereotipi

Valentina Cristiani, giornalista pubblicista e scrittrice, classe 1981, è appassionata di sport e scrittura fin da piccola. Lavora per la Federvela, è responsabile di un portale calcistico, scrive articoli di giornale per quotidiani (Gazzetta), e ha esperienze in tv e in radio, come redattrice, conduttrice e opinionista. Questa è la sua terza fatica letteraria, dopo Calciatori? No,grazie!, e “Goal a 4 zampe” presentati a La vita in diretta, La Domenica Sportiva, TG3, 7Gold, Sportitalia, Rai Radio1 e con interviste dedicate sui settimanali Gente e Visto.