Lavori al Curi, si parte a settembre. Il manto erboso resta in stand by

Mentre a Pian di Massiano si taglia il nastro per l’inaugurazione del campo sintetico, l’attenzione si sposta sul campo principale, sul Renato Curi.

Ecco i tempi necessari per il restyling dell’impianto .

Terminato lo spoglio, a breve, delle società che hanno presentato domanda per fare i lavori e individuata la ditta assegnataria, si passerà alle verifiche. L’assegnazione provvisoria sarà circa a metà giugno, la consegna dei lavori verso metà luglio e il cantiere è previsto tra agosto e settembre. Per gli interventi al Curi si stimano circa un anno e mezzo di lavori. La prima parte interessata è la gradinata, con il rifacimento dei gradoni, come già fatto nella curva Nord. Con la riqualificazione dei tornelli la capienza tornerà agli originari 5.000 posti, mentre saranno eliminate le prime 4-5 file di posti per predisporre la futura copertura. I tempi per terminare la gradinata? Circa febbraio-marzo 2026. Poi si passerà alla Curva Nord che resterà chiusa circa un anno: da gennaio 2026 a febbraio 2027: il cuore del tifo perugino sarà interamente coperto con una capienza da 4000 posti. Qualora dovessero essere reperiti i fondi (sarebbero in corso interlocuzioni) sarà trattato, nel 2026 anche il terreno del Curi, un lavoro mirato, perchè dovrà essere funzionale anche per eventi non sportivi. Per quanto concerne l’area dell’antistadio, dopo l’inaugurazione del nuovo campo sintetico, sarà realizzata una nuova palestra che sarà utilizzata dalla prima squadra durante il tempo in cui sarà chiusa per lavori la palestra sotto la Gradinata. La nuova palestra diventerà poi fruibile dal settore giovanile e dal feminile. Intanto ieri è stato inaugurato il nuovo campo sintetico. A fare gli onori di casa, il dg Borras e il responsabile del settore giovanile D’Andrea. Il taglio del nastro spetta alla sindaca di Perugia, Ferdinandi, arrivata con l’assessore allo sport, Vossi, il dirigente Felici e tecnici dell’Unità operativa Edilizia pubblica e sportiva del Comune di Perugia. Il progetto è stato redatto dalla We Project Engineering Scarl, mentre la direzione dei lavori è stata svolta da personale del Comune (direttore dei lavori Capone, direttore operativo Tribbiani e coordinatore per la sicurezza Marinelli). I lavori, eseguiti dalla ditta Delfino Sport di Teramo, sono iniziati il 13 gennaio e sono terminati il 10 aprile. "A nome del presidente Faroni ringrazio il Comune, la sindaca e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo campo in meno di 3 mesi – ha detto Borras -. È un’ulteriore dimostrazione che il club e il Comune di Perugia collaborano in sinergia e questa opera è solo una di quelle che realizzeremo da qui ai prossimi mesi”. Anche per la sindaca "è una grandissima emozione. Restituire condizioni ottimali per far crescere il talento e la passione di questi giovani, infatti, è uno di quegli atti di concretezza che ci ridà il senso di ciò che come amministratori possiamo fare. Esprimo un ringraziamento sentito anche ai nostri uffici, che hanno lavorato in tempi molto brevi".