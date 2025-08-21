L’avversario. Arriva il Guidonia dell’ex Ginestra . Neopromosso ma senza paura

L’arrivo al Guidonia dell’ex calciatore biancorosso Ciro Ginestra ha permesso alla squadra laziale di bruciare le tappe a trovare una promozione in serie C al termine di una stagione esaltante. Ginestra, subentrato a gennaio, ha portato la squadra dal sesto posto al primo, con una finale di Coppa Italia persa con il Ravenna. Oggi il Guidonia, forte di una proprietà importante alle spalle, prova a ritagliarsi un ruolo anche nel campionato di serie C.

I laziali sono usciti dalla Coppa Italia al primo turno, perdendo per 1-0 sul campo del Benevento, con rete di Lamesta nel finale. La rosa a disposizione dell’allenatore, che schiera la squadra con un 3-5-2, è un mix tra confermati e volti nuovi per la categoria.

Calì è uno dei confermati (insieme – tra gli altri – al portiere Mastrangelo e ai vari Esempio, Ardizzone, Errico e Spavone), mentre il mercato estivo ha portato in una rosa calciatori che hanno esperienza con la Lega pro: sono arrivati a rinfozare l’organico i difensori Malomo e Mulè, i centrocampisti Sannipoli e Franchini e gli attaccanti Bernardotto e Zuppel.