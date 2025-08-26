L’avversario. Bra, tanta voglia di stupire anche in Lega Pro: "Per 9 giocatori su 11 è stato un esordio in C»

La prima volta nella storia biancorossa. Il Perugia sabato sfida il Bra, formazione piemontese neo promossa in serie C che, in attesa dei lavori dello stadio di casa, ospiterà i biancorossi di Cangelosi a Sestri Levante.

Quella della formazione piemontese è una storia di solidità, sacrificio, fame e voglia di sorprendere. Dopo le trasferte di Arezzo, in Coppa Italia, e Sambenedettese alla prima di campionato, per la squadra di Nisticò il confronto con il Perugia.

Il tecnico, dopo il ko per 1-0 all’esordio in campionato, a piemontesport ha rivelato.

"Per 9 giocatori su 11, e per me stesso, si trattava di un esordio in questa categoria. Non è semplice presentarsi in uno stadio così, ma devo fare i complimenti a tutti: abbiamo disputato una partita sontuosa, rischiando pochissimo. Siamo andati sotto solo nella migliore occasione della Samb in un primo tempo equilibrato e con qualche accorgimento tattico siamo cresciuti nella ripresa. Faremo tesoro di questa esperienza".

Uno sguardo infine alla logistica delle prossime gare e al cammino stagionale: "La trasferta a Sestri Levante? Stiamo cercando una soluzione migliore per l’organizzazione. L’anno scorso non siamo partiti per vincere il campionato, e anche quest’anno la nostra mentalità deve essere quella di sudare in ogni partita. In queste prime due uscite ufficiali contro Arezzo e Sambenedettese abbiamo affrontato avversari di grande livello: sono state partite che ci serviranno da lezione". Intanto il Bra si è rinforzato, in vista del Perugia, con l’arrivo del terzino Matteo Milan del Pescara.