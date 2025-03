L’avversario. Cudini punta su Corazza. Il bomber a caccia del gol

Cudini è alla ricerca della formazione migliore, in piena emergenza, per affrontare il Perugia al Curi. Il nodo è soprattutto in difesa, viste le assenze, ultima quella dell’ex Curado.

Al centro della retroguardia il ballottaggio riguarda il giovane Toma che si giocherà una maglia con Alagna che verrebbe adattato nel ruolo di centrale. Adjapong tornerà ad agire sulla corsia di destra, mentre sulla sinistra potrebbe essere D’Amore a scendere in campo dal primo minuto. Il rientro di Marsura offrirà un’alternativa in più nel consueto tridente d’attacco che sarà guidato da Corazza. Il centravanti proverà a spezzare il lungo digiuno da gol (non va a segno dallo scorso 6 dicembre). A centrocampo invece si va verso la conferma del terzetto composto da Carpani, Odjer e Varone.