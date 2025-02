L’avversario. Gallo è carico: "Riprendiamoci i punti lasciati con il Legnago»

La capolista Entella è reduce dal pareggio esterno contro il Legnago Salus (che ieri ha sbancato Gubbio per 3-0). Al tecnico Fabio Gallo i punti lasciati per strada non sono andati giù.

"Il pareggio di Legnago ha dimostrato ancora una volta la difficoltà di questo campionato, nelle ultime giornate i punti pesano moltissimo per chi sta davanti così come per chi sta dietro. Ne eravamo consapevoli e ora lo siamo ancora di più, ci siamo preparati a questa partita con la rabbia di chi vuole recuperare i punti lasciati per strada".

Sul Perugia, Gallo ha spiegato.

"È la seconda volta nelle ultime tre partite che la squadra che andiamo ad affrontare arriva da un cambio di guida tecnica. Ci siamo concentrati sulle nostre cose, come del resto facciamo sempre, con un’attenzione a quello che è lo storico dell’allenatore subentrato. Ritengo sia più importante quello che noi vogliamo e sappiamo fare".

I rientri e le squalifiche.

"Abbiamo fuori Di Noia e Boccadamo per squalifica, i giocatori che non avevo a disposizione la scorsa settimana hanno lavorato sodo per recuperare la condizione".