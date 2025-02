L’avversario. Gli ex Curado e Forte sono out. In attacco spazio a Corazza

L’Ascoli deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Oltre alle assenze già note di Damiano Menna, fermo ai box per uno stiramento, e di Francesco Cozzoli, alle prese con un problema alla schiena la cui situazione verrà valutata meglio in settimana, il match contro la Ternana ha aggiunto altre preoccupazioni per Cudini, ex biancorosso.

Nel corso della gara, infatti, si sono fermati anche Francesco Forte e Marcos Curado, complicando ulteriormente i piani del tecnico. L’infortunio di Forte è arrivato dopo appena otto minuti di gioco, costringendo l’allenatore a rivedere subito le sue strategie offensive. E al di là dell’immediato, il giocatore non sarà della partita lunedì al Curi. Toccherà nuovamente a Simone Corazza guidare reparto offensivo. Out anche l’altro ex, Curado.

"Gli accertamenti, ai quali si è sottoposto il difensore Marcos Curado a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita di domenica, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il capitano ha iniziato l’iter riabilitativo – si legge nella nota del club – . Francesco Forte, che ha lamentato nel corso della partita con la Ternana un risentimento muscolare alla coscia destra, in settimana si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, dopo i quali sarà possibile avere il quadro preciso dell’entità dell’infortunio. Procedono il percorso di riatletizzazione individuale Cozzoli e Menna con l’obiettivo di potersi riaggregare alla squadra la settimana prossima. Anche Gagliolo procede l’iter di terapie e riabilitazione a seguito della lesione muscolare al bicipite femorale destro".