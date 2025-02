L’avversario. In serie positiva da cinque partite

In serie positiva da cinque partite e con la miglior difesa del campionato (appena 17 le reti subite), lo Spezia è ancora imbattuto in questo 2025 – nel quale ha anche battuto il Sassuolo – ed è l’unica squadra, assieme al Catanzaro, a non avere subito una sconfitta nel nuovo anno. Domenica in casa contro il Palermo, tuttavia, ci è andato vicinissimo: in svantaggio dopo un minuto di gioco e sotto di due reti a 18’ dalla fine, è riuscito comunque a pareggiare segnando due reti in pieno recupero. Attenzione però: il risultato ha detto 2-2, ma la squadra di D’Angelo a quel pari in extremis (in foto il gol di Esposito) – e di carattere – è arrivata dopo avere tirato per ben 31 volte (ma solo 6 nello specchio), con 13 calci d’angolo e con il 65% di possesso palla, sfiancando l’avversario con una superiorità schiacciante che, tuttavia, ha peccato notevolmente d’imprecisione. Ma, appunto, il ko non è arrivato, e non è un caso, perché lo Spezia è anche la squadra che ha perso meno in questo campionato, solo due volte, a conferma della solidità del gruppo. Al Braglia i liguri – che peraltro hanno appena cambiato proprietà, passando dai Platek a FC32 Global holdings – verranno per continuare la marcia verso la promozione diretta, alla quale credono tutti nell’ambiente: hanno appena rosicchiato un punto al Pisa e, nel mercato invernale, hanno aggiunto all’attacco Gianluca Lapadula. 35enne, fisicamente integro, ha già giocato due gare con lo Spezia ma non è ancora andato a segno, ma contro il Modena ha buoni precedenti (5 partite, 3 gol). Sarà uno spauracchio in più.

l.l.