L’avvesario. Milan Futuro, è crisi. I gioielli in soccorso?

Il Milan Futuro va a caccia di punti per evitare la retrocessione. Se il campionato finisse oggi il Diavolo sarebbe retrocesso direttamente in serie D, in virtù dei 9 punti che lo separano dalla Lucchese quintultima (anche se la squadra toscana verrà presto penalizzata). Allo stato attuale, ci sarebbe un solo playout, quello tra SPAL e Legnago, con il Milan Futuro che sarebbe direttamente retrocesso per il margine con la Lucchese.

Tutto questo rende la gara contro il Grifo di fondamentale importanza per la seconda squadra rossonera.

E allora che succede? Succede che il club rossonero potrebbe mettere a disposizione dell’allenatore Massimo Oddo, i gioiellini di casa. Calciatori chiamati in prima squadra ma non sempre utilizzati e che potrebbero tornare utili per la squadra che soffre in Lega Pro. Per cercare di tirarsi fuori dalla paludi della zona retrocessione Oddo potrebbe contare su Francesco Camarda, rimasto in panchina per tutta la partita contro la Lazio in prima squadra. Il giovane attaccante classe 2008 aveva interrotto il suo lungo digiuno di gol nella precedente partita di serie C contro il Pescara, nonostante la sconfitta per 2-1.

Come riporta calciomercato.com per una sfida così importante, è possibile che il Milan possa “concedere” a Oddo la possibilità di convocare Camarda, Bartesaghi e Liberali. Tutto dipenderà però dalle condizioni e dei giocatori e dalle scelte di Conceicao, vista la situazione difficilissima che sta affrontando anche la prima squadra del Diavolo che sarà impegnata domani alle 18 sul campo del Lecce.