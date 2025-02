Le altre. Lucchese, a marzo arriva la penalizzazione

Lunedì l’aggancio in classifica al Perugia, ma a marzo la Lucchese riceverà la stangata della penalizzazione. Quando a marzo la "Covisoc" controllerà i bilanci e certificherà che non sono stati pagati stipendi e contributi relativi al trimestre novembre-dicembre-gennaio, la Lucchese sarà penalizzata di 4 punti. Che potrebbero raddoppiare, compresa la recidiva, in occasione del prossimo "step", previsto ad aprile, ma solo nella ipotesi che i mancati pagamenti di febbraio rientrino in questa stagione. "Non c’è una società, non c’è nessuno. Con i ragazzi avevamo pensato anche di interrompere, ma finché i ragazzi vogliono, anche io andrò avanti e siamo pronti ad organizzarci da soli anche per andare in trasferta", ha dichiarato l’allenatore della Lucchese, Giorgio Gorgone dopo il posticipo, vinto per 2-1, contro i biancorossi di Zauli.