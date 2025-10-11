Le Fere in casa del Forlì: "Attenzione e intensità"

Per i rossoverdi è la prima di due trasferte consecutive. Ci sono assenze, ma anche la sorpresa-Pettinari. Il Forlì, neopromosso, ha iniziato molto bene la stagione, ma la Ternana non deve replicare quanto andato in scena contro le altre matricole Livorno e Ravenna.

"Credo che abbiamo grandi margini di miglioramento – spiega Fabio Liverani – e sono contento della crescita dei ragazzi. Affrontiamo un’avversaria che vive di entusiasmo dopo aver vinto un campionato di Serie D. Dovremo avere la loro stessa intensità e veemenza. Ci saranno momenti in cui sarà necessario difendersi con ordine. E servirà un’attenzione maggiore per i calci da fermo, perché quello che è accaduto con il Pineto in una squadra come la nostra non deve accadere. Questa volta non arriviamo stanchi alla partita come contro il Ravenna. Siamo pronti per ritmi alti".

Coloro che sono rimasti alla Ternana, nonostante le gravi incertezze estive a livello societario, si stanno rivelando punti di forza. Il tecnico, insieme al diesse Mammarella, è riuscito a tenere in piedi il gruppo anche nei momenti peggiori.

"Non mi piace prendere meriti. I ragazzi vanno ringraziati per aver creduto in una soluzione positiva e per aver rinunciato all’opportunità di andar via senza rimettere un euro. Coloro che sono rimasti dalla stagione scorsa li conoscevo in pratica solo da due mesi. Ma con loro ho sempre avuto un rapporto sincero e schietto. Adesso ho un gruppo con valori importanti da parte di chi è rimasto e da chi è arrivato. Anche per questo credo che ci siano margini di crescita". Il tecnico esclude che il deferimento della società e l’imminente penalizzazione possano incidere sulla squadra: "No – afferma Liverani – perché lo sapevamo dal 2 agosto".

Nei 24 convocati non ci sono gli infortunati Biondini, Maestrelli, Kerrigan e Dubickas. E’ la prima chiamata per Stefano Pettinari che si stava allenando con le fere da un mese. Per l’attaccante, dunque, è imminente l’inserimento in lista a fronte dell’esclusione di un elemento finora poco impiegato.

Probabili formazioni. Stadio "Tullo Morgagni", ore 17.30. FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini; Menarini, De Risio, Franzolini; Macrí, Manuzzi, Farinelli. All.: Miramari.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana; Leonardi, Ferrante. All.: Liverani.

ARBITRO: Nigro di Prato.